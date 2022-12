Beki walang paa, nakasaklay rumampa sa pageant

Hindi kailanman magiging hadlang ang kapansanan para sa ating mga hilig gawin sa buhay!

Pinatunayan ‘yan ng video na ibinahagi sa TikTok ng user na si Edghar Linga II (@edgharp.lingaii) sa kanyang account, kung saan mapapanuod ang isang beki na nakasaklay habang rumarampa sa entablado para sa swimsuit round ng UMG 2022, isang pageant para sa mga LGBTQIA+.

“Know your limits, but never stop trying to break them.” we need more of this… where inclusivity reigns,” caption niya.

Marami namang mga user ang napabilib sa dedikasyon ng beki sa kanyang ginagawa.

Gaya na lamang ni @empi, ani, “Eyyy,, the way she turn,eyy,,. confidently beautiful with the heart.”

“Omg ang galing!” komento pa ng isa.

Napa-wow naman si @jb_gaulac, aniya, “Oh wow! honestly, she worked it better than those who are not differently abled.. ang galing!”

“The only limit you will face is the limit you put to your self. Go girl!!,” hirit naman ng isang netizen.

“Kaka proud sya despite of her physical disabilities,” compliment ni @johnreyconorado.

Dagdag pa rito, mapapanuod din sa video ang sigawan at hiyawan ng mga tao mula sa kanyang paglabas sa stage, ang malinis na turns at twists, at maging ang kanyang final pose.

Talaga namang lodi ang contestant na ito kahit kinulang man sa pisikal pero sumobra naman sa confidence at lakas ng loob na ipakita ang kanyang angking kakayahan at talento! (Moises Caleo)

Panoorin ang kanyang bonggang rampa: