Bebot hubo’t hubad, umacting na giraffe

Ngayon, lahat ay maaari nang gawing art! At pinatunayan ‘yan ng isang bebot na nagmala-giraffe sa kanyang paint sa katawan habang tila walang saplot.

Pinost ito ng Facebook Page na “Nairobi Journal” sa kanilang account kalakip ang maikling caption na, “Amazing Artwork : This is just a giraffe.”

Humakot naman ito ng libo-libong HAHA reaction sa madlang pipol sa internet. Umabot ng higit 670,000 reacts ang naturang post.

Makikita sa litrato ang isang bebot na nakaliyad ang paa sa ere habang puno ng pintura ang kanyang katawan na animo’y balat ng giraffe. Dagdag pa rito, may tila dahon pa siyang hawak sa kanyang paa na kung titignan mo ay bibig na parte ng nasabing hayop at agaw eksena rin ang balahibo nito sa na inilagay niya sa kanyang binti.

Talaga namang very creative ang ferson! Nakatanggap din ito ng iba’t ibang timpla ng komento. Ilan sa mga comment:

Mula kay James Lemisio, “Here it is I’m trying to find cat tree for a year now and now I found it lol.”

“The front legs are extremely thick and it has some features of a hyena it also looks like a back of eucalyphtus,” komento ng isang user.

“I absolutely love this, giraffes are my favorite so very creative and beautiful totally amazing,” puri naman ni Darcy Callies.

“To all those who saw something else; may God forgive our minds bt I’m sure this giraffe isn’t from Africa,” kwelang pagbabahagi pa ng isa.

Gaya ng sining, tinuturuan tayo nitong kumawala at maging malaya. Tinuturuan tayo nitong magpaalpas ng damdamin at mga emosyon sa pamamagitan ng iba’t ibang obra. (Moises Caleon)