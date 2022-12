Baby ninakaw sa tiyan; kelot, dyowang baog timbog

Kalaboso ang isang mag-asawa makaraan nilang pasukin ang bahay at biyakin ang tiyan ng isang buntis para nakawin ang sanggol sa sinapupunan nito sa Veracruz City, Mexico.

Ayon sa ulat, hawak pa ng mag-asawang suspek ang sanggol nang dakpin sila ng mga awtoridad. Humarap ang mga ito sa korte nitong Lunes matapos kasuhan ng kidnapping at femicide.

Lumitaw sa imbestigasyon na pinasok ng mga ito ang bahay ng biktima at puwersahang hiniwa at biniyak ang tiyak nito para nakawin ang sanggol.

Nabatid na baog at hindi kailanman magkaka-anak ang babaeng suspek kaya nagkasundo ito at kanyang asawa na isagawa ang maitim na plano para nakawin at ariing anak ang sanggol ng biktima.