Anyare kay Julia Montes? Coco, Lovi magsasama sa ‘Batang Quiapo’ serye

Sa presscon ni Lovi Poe para sa ‘Flower Of Evil’ nasabi niya sa mga invited press na may bonggang-bonggang teleserye siya na gagawin sa ABS-CBN, at sa 2023 pa `yon magsisimula, at ieere.

Sa ngayon kasi, ang ‘Flower Of Evil’ ang napapanood sa Kapamilya channel, pati na sa TV5.

Pero, feel na feel ng mga press ang excitement ni Lovi, na gawin na ang proyektong `yon.

At nitong Lunes (Dec. 5) ng gabi, inanunsiyo na nga ng Dreamscapre ang Lovi project, at si Coco Martin nga ang makakasama niya.

Yes, ang movie ng kanyang tatay na si Fernando Poe, Jr., na bumenta nang husto sa takilya ang pagbibidahan nina Lovi, Coco, ang ‘Batang Quiapo’, na kung saan ay si Maricel Soriano nga ang katambal ng Hari ng Aksiyon.

“Isang classic FPJ classic ang muling bibigyang buhay ni Coco Martin kasama ang anak ng nag-iisang Da King, si Lovi Poe!” ang mensahe ng Dreamscape sa kanilang Instagram account, kasunod ang mga hashtag na #FPJsBatangQuiapo.

At bukod kina Lovi, Coco, kasama rin si Charo Santos, ha! Kaya kakaiba rin ang ligaya ni Charo, na sabi nga niya, ngayong wala na ang ‘Maalaala Mo Kaya’ ay gusto niyang gumawa ng mga teleserye, at pelikula, lalo na at kakapanalo lang niya ng best actress sa The Eddys ng SPEEd.

Ang bongga nga ng casting ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ dahil kasama rin sina Christopher de Leon, na balik Kapamilya nga, matapos makasama sa ‘Lolong’ ng GMA-7.

At siyempre, kasama rin si Sen. Lito Lapid, ha! Pati na sina Pen Medina, Mercedes Cabral, Ronwaldo Martin (utol ni Coco).

Bongga rin dahil pasok sina Cherry Pie Picache, John Estarada, Tommy Abuel, Alan Paule, Mark Lapid, Susan Africa, Ping Medina, Benzon Dalina.

At ididirek ito nina Kevin de Vela, Malu Sevilla, at ni Coco siyempre.

At siyempre, unang reaksiyon ng mga fan, ‘Gaano kaya katagal aabutin ang serye na ito?’

Heto pa ang chika ng mga fan:

“Yes may bago na naman kaming aabangan.”

“Excited na kami! Basta Coco maganda.”

“OMG grabe, hindi ko kinaya ang casting.”

“Sana makasama sina Rowell Santiago at Sharon Cuneta.”

May mga nagtatanong din, bakit hindi na lang si Julia Montes ang kinuhang leading lady? Bakit si Lovi?

Pero mas marami naman ang nagsasabing deserve ni Lovi ang maging bida rin sa ‘Batang Quiapo’ ha! (Rb Sermino)