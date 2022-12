Annabelle nataranta: Abugado ni Navarro naiyak, nagtatalon sa tuwa

“I’M so proud of my lawyer. Ang galing talaga ni Atty. Maggie (Marie Glen Abraham-Garduque). Makakapag-bail na si Vhong (Navarro)!” ang tuwang-tuwa na sabi ni Annabelle Rama sa akin nang makausap ko siya kahapon sa telepono.

Si Atty. Maggie ay legal counsel ng Gutierrez matriarch at isa rin siya sa mga abogado ni Vhong sa rape case na isinampa ni Deniece Cornejo laban sa comedian-TV host.

Naging malapit din kami kay Atty. Maggie dahil kay Tita Annabelle at alam namin na hindi lang siya basta abogado ng misis ni Eddie Gutierrez, matindi na rin ang kanilang pagkakaibigan.

Malapit si Atty. Maggie maging kay Ruffa Gutierrez at iba pang miyembro ng isa sa pinakasikat na pamilya sa showbiz.

Bumibili ng gamot si Tita Annabelle sa isang botika nang tawagan niya kami at ikuwento ang magandang balitang ‘yon tungkol sa isa sa mga host ng ‘It’s Showtime’ at sa tuwa nga niya ay muntik siyang umalis sa may cashier na hindi pa nababayaran ang kanyang mga binili at dinig na dinig ko ang dialogue niya na, “Ay, sorry. Hindi pa pala ako bayad, ‘Day!”

Tila ang cashier ang kausap ni Bisaya.

Nang makapagbayad na si Bisaya ay kinausap niya uli ako.

“Muntik akong umalis na hindi pa nagbabayad!” sabi niya, na sinagot ko naman na, “Magkakaroon ng bagong kasong iha-handle si Atty. Maggie. Kung sakaling nakaalis ka na hindi nakapagbayad, baka qualified theft case ‘yan, Tita. Hahaha!”

Naaliw si Bisaya sa dialogue ko kaya tawa siya nang tawa. Hahaha!

After naman ay tinawagan namin si Atty. Maggie para tanungin kung pinuntahan na niya si Vhong sa Taguig City Jail kung saan nakapiit ang comedian-TV host.

“Fixing everything, ‘yung mga kailangang requirements for the bail. Katatanggap lang kasi namin from the court ng decision sa bail. Puntahan ko maya-maya si Vhong. I will talk to his family para sa pang-bail,” kuwento ni Atty. Maggie.

Naiyak nga raw si Atty. Maggie nang mabasa niya ang decision from the court na puwede nang makapag-bail ng P1,000,000.00 si Vhong.

“Naiyak ako and at the same time sigaw ako nang sigaw sa tuwa nang mabasa ko na puwede na ngang makapag-bail si Vhong!” sabi pa ng pamosong abogado.

Marami ring mga kaibigan si Vhong, in and out of showbiz, ang tuwang-tuwa na makakapag-bail na nga ang comedian-TV host ay siguradong magiging masaya ang kanyang Christmas.

Bongga!