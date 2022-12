Anak ng pastor naghubo’t hubad sa Vivamax

Siguradong marami ang magugulat, lalo na ang pamilya ni Azi Acosta, sa ginawa niyang pelikula sa Vivamax, ang ‘Pamasahe’ na kung saan ay kasama niya sina Felix Roco, Mark Anthony Fernandez, at dinirek ni Roman Perez, Jr.

Eh kasi nga, hubad kung hubad talaga siya. At talagang pinagsawaan siya ng sangkatutak na lalake.

Pinagsamantalahan siya nina Julio Diaz, at tatlo pang hubadero ng Vivamax. At maloloka ka talaga sa mga eksena niya na at the same time ay maawa ka, dahil napagsamantalahan talaga siya.

Pero siyempre, sa bandang dulo ay may paghihiganti rin.

Pero, paano nga ba nagsimula si Azi sa showbiz?

“Nagsimula akong model, mga 16 years old pa lang ako. Then, na-meet ko si Mudra (Jojo Veloso). Nagpunta kami sa meeting sa Viva, at sabi niya sa akin, pang-TV o movie raw ang mukha ko.

“Akala ko nga biro lang, pero heto nga nagpepelikula na ako ngayon,” sabi muna ni Azi.

So, okey lang sa kanya na mula sa pagiging model, heto at hubadera na siya?

“Noong nagmomodel ako super conservative po ako, kasi ang tatay ko preacher po siya, pastor siya. Hiwalay na sila ni mama matagal na.

“Sana mapanood ng papa ko ang movie na ito. Wala na kasi kaming kontak ngayon. So sana mapanood niya ito,” sabi ni Azi.

Hindi ba siya nahirapan sa paghuhubad at love scene sa ‘Pamasahe?’

“Nahirapan po talaga ako sa love scene. First time kasi talaga na ganun kagrabe, na halos naipakita ko na ang lahat. Maliban lang doon sa naka-plaster. Hindi ko pa masyadong gamay ang expression. Nangangapa po ako. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko,” sabi na lang ni Azi.

Well, kayo na lang ang bahalang humusga sa mga ginawa ni Azi. (Rb Sermino)