Yeng Guiao nasorpresa sa biyaheng quarters

WALANG ilusyon si coach Yeng Guiao na bubuga ang kanyang Rain or Shine sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup.

Humabol sa huling biyahe ang Elasto Painters sa bisa ng 110-100 win kontra NLEX sa knockout match para sa eighth place.

Natoka ang RoS sa top seed Bay Area Dragons, tulad ng No. 2 Magnolia ay twice-to-beat sa quarterfinals na magsisimula sa Miyerkoles, Dec. 7.

“Kahit ano’ng gawing preparasyon, wala kang magagawa,” ani Guiao sa makakatapat na guest team. “Wala akong masabing strategy na itatapat sa kanila.”

Naibalik ni Guiao ang dating team sa playoffs, pipigain niya muli sina Ryan Pearson, Andrei Caracut, Gian Mamuyac, Santi Santillan, Gabe Norwood at Norbert Torres para sa dalawa pang KO games kontra Dragons.

“Tatlong conference hindi umabot sa quarters ang team,” dagdag ng coach. “Nakabalik kami kahit mahirap ang conference. Ngayon lang kami nagkasama-sama and we take it as a blessing.” (Vladi Eduarte)