Vhong umaasang makapiling pamilya sa Pasko

Nakausap namin ang legal counsel ni Vhong Navarro na si Attorney Maggie Abraham-Garduque. Fan pala siya ng bandang Lily kaya isa siya sa talagang nanood ng concert ng grupo sa Music Museum noong Sabado ng gabi.

Nanghingi lang kami ng updates tungkol sa kaso at situwasyon ngayon ni Vhong na naka-detain na sa Taguig City Jail mula sa custody ng N.B.I.

Hindi na-grant ang request nila na ‘wag na sanang ilipat pa si Vhong sa Taguig, but instead ay sa N.B.I. na lang. Pero ayon kay Attorney Garduque, na-assure naman daw sila ng warden ng Taguig sa safety ni Vhong na siyang kinatatakutan nila, lalo na ng wife ni Vhong na si Tanya.

“What the judge did is to call a representative of warden of Taguig City Jail to be able to ensure that Taguig City Jail is equipped with the facility to ensure the safety of Vhong when he will be transferred and nangyari ‘yon.”

Pinatawag din daw si Tanya at naglahad ito ng saloobin sa mga fears niya kung sakali nga na ililipat si Vhong. May mga natatanggap daw kasi itong threats or text messages regarding Vhong’s safety.

By this time, posibleng tapos na ang quarantine period ni Vhong simula nang ilipat siya sa Taguig at kahalubilo na niya ang iba.

“If you’ll ask me, during the times na he’ll be transferred, medyo takot siya, ‘di ba? Of course, medyo matagal din siya sa N.B.I., medyo sanay na siya ro’n and it’s normal for everyone that he has fear. Ano ang dadatnan niya sa Taguig City Jail at dahil ‘yung family ay nakaka-receive ng mga text messages, nagwo-worry rin talaga siya.

“Pero ‘yun nga, we talked to the warden about the fears and the warden naman ensured at sisiguraduhin nila na hindi mangyayari ‘yung fear ng family,” lahad ni Attorney Maggie.

Sa ngayon, umaasa raw sila na sana nga, ma-grant ang petition nila for bail lalo na ang ilang araw na lang ay Pasko na.

“We’re hopeful that the resolution will be released prior to Christmas.”

Nagpasaklolo sa Customs: Angelica umalma sa pambubudol

Nag-tweet ang actress na si Angelica Panganiban. Mukhang feeling niya, baka nabudol siya o na-scam dahil daw sa laki ng amount na pinapabayaran sa kanya ng ide-deliver na ang item na binili.

Mas mahal pa kasi sa presyo ng binili niya ang pinababayaran daw sa kanya. Kaya nagtatanong ito sa Twitter kung sino raw ang may contact sa Customs.

Sabi ni Angelica, “Hmmm… pano ma-contact ang customs? May binili akong swimsuit, P7K ‘yung amount. Pero pinababayaran ako ng P8,211 pagka-deliver sa akin. Naloka po me.”

May netizen naman na sumagot sa tweet na ito ni Angelica at nagsabi na, “Hi Ms. Angelica, Licensed Customs Broker here, kung yung items mo ay 10k pesos and below (USD converted to Peso) dapat wala ka nang babayaran na duties and taxes, probably, baka may service charge ‘yan ng delivery company.”

So, ano nga pala, binubudol kaya si Angelica sa pangyayaring ito at ‘pag nagkataon, ang swimsuit niya ay double the price na, huh.