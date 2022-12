Sundalo timbog sa pagbebenta ng boga, pampasabog

Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation anf Detection Group (CIDG) at lokal na pulisya ang isang aktibong sundalo sa ilegal na pagbebenta ng mga matataas na kalibre ng baril at pampasabog noong Linggo sa Cagayan De Oro.

Kinilala ni CIDG Director Police Brig. General Ronald Lee ang suspek na si Army Corporal Gilbert Apostol Roja, 33-anyos.

Ayon kay Lee, dinakip ang suspek nang bentahan nito ng mga baril at pampasabog ang isang police poseur buyer bandang ala-1:15 ng hapon sa kahabaan ng Masterson Avenue, Upper Carmen, Cagayan de Oro City.

Kabilang sa mga armas na nakumpiska kay Roja ang isang Troy Carbine M4 rifle, rock island calibre 45 pistol, tatlong magazine ng caliber. 45, dalawang fragmentation grenade, 411 round ng assorted ammunition, marked at boodle money na ginamit sa operasyon at mga personal na gamit ng suspek.

Nasa kustodiya na ng CIDG Cagayan de Oro ang suspek at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law at RA 9516 o Illegal Possession of Explosives. (Edwin Balasa)