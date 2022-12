Reperi Peter Balao sinuspinde ng PBA

PINARUSAHAN ng Office of the PBA Commissioner ang isa nitong opisyal sa laro na hindi nagawang tawagan ng backing violation sa papatapos na segundo ng matira-matibay na laban saa pagitan ng San Migule Beer at Meralco Bolts sa panghuling playdate ng Commissioner’s Cup noong Biyernes.

Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na nagpasya ang liga na parusahan ang referee na si Peter Balao dahil sa hindi pagtawag sa galaw ni Marcio Lassiter na naibalik ang bola sa kabilang court na isang violation sa huling limang segundo na naging daan upang magwagi ang San Miguel kontra sa Meralco, 111-108, sa PhilSports Arena.

May pagkakataon pa sana ang Bolts na maagaw ang laro matapos na maghabol sa 18 puntos bago nakamit ng Beermen ang bentahe at nagpatuloy upang manalo sa laro, 113-108.

Ang beteranong opisyal ay hindi na din makakatawag sa mga laro sa ginaganap na kalagitnaan komperensiya pati na rin sa natitirang torneo ngayong taon ng liga.

Gayunman, nilinaw ni Marcial na ito ay hindi lamang sa partikular na tawag na ginawa ang desisyon, kundi sa pangkalahatang pagganap ng opisyal ng laro para sa buong panahon.

Una nang sinuspinde ng PBA ang isa pa nitong opisyal na hindi din nagawang tawagan ng eight seconds violation ang naglalarong koponan. (Lito Oredo)