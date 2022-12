Raymond super love ng mga Pinoy sa Tate

‘KATUWA lang dahil kahit miles away ang layo sa akin ng mga friend ko sa Amerika, may mga nagme-message para magkuwento tungkol kay Raymond Gutierrez.

Pinadalhan ako ng friend ko na si Joy Santos ng picture kung saan kasama niya si Mond. Bigla raw silang nagkita sa Melrose Place.

“Kasi I was parking on the side, then there was a couple walking. I told my friend, ‘Look, they are so cute and sweet!’

“Pagtingin ko uli, si Mond pala ‘yon! Tinawag ko and he’s so glad na nagkita kami. I was so happy to see Mond, ang bait naman kasi,” chika ni Joy, na close rin kay Pops Fernandez.

Kasama nga ni Mond ang partner niyang si Robert William na naglalakad sa Melrose Place. Sabi ni Joy sa akin, ang bait din daw ni Robert nang ipakilala ito sa kanya ni Mond.

So nice!

Anyway, sa chat namin kahapon ni Mond, ikinuwento nga niya sa akin na nakita niya si Joy and mag-dinner nga raw kami pagdating ko sa Los Angeles, California.

Pero, mukhang malabo akong makaalis ngayong Christmas season, Dondon (my dear editor), dahil bukod sa tinutulungan ko ang organizers ng ‘Super American Circus’ na magsisimula na sa Newport Performing Arts Theater ng Newport World Resorts on December 21, napakarami pang ibang mga event na pinagkakaabalahan ko, at nakakaloka rin ngayon ang flight pa-Amerika.

Ang mahal ng airfares, huh!

Teka! Hindi kaya round-trip tickets to Los Angeles ang Christmas gift na matanggap ko this year kay Santa Claus dahil nice ako? Naku, baka may magprotesta at sabihing naughty ako, huh!

‘Yun na!

Jose Mari Chan kinasasabikan sa US

Pero, Dondon, gusto kong pumunta ng Amerika next year para i-cover ang ‘Love… In Other Words’ US concert series ng ating Father of Christmas Songs na si Jose Mari Chan, plus ang The CompanY.

On February 17, sa Seattle, Washington ‘yon mag-i-start at ang Starmedia Entertainment, Inc. ni Ms. Anna Puno ang promoter no’n.

Siyempre, bukod sa fave ko si Jose Mari, type na type ko rin ang The CompanY, na ang babait sa akin ng mga member kapag nakakasama ko sila. In fairness, ang galing din talaga ng grupong ito!

Ang bongga nga dahil four shows ang gagawin nila sa Amerika at ang second nila ay sa San Francisco on February 18 at February 24 naman ang show nila sa Houston, Texas at ang finale nila ay sa Los Angeles on February 25.

So bongga! At mas bongga kung mako-cover ko nga ang four shows nila for Abante Tele-Tabloid, huh!

‘Yun na!