PNP tutugisin mga e-sabong operator

Muling ipinag-utos ng pamunuan ng Philippine National Police (PNP) ang crackdown o pagpapatigil sa operasyon ng e-sabong matapos matuklasan na may ilang grupo ang patuloy na nagsasagawa nito sa kabila ng mahigpit na pagbabawal ng kasalukuyang administrasyon.

Sa isinagawang press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr. na may namo-monitor silang ilang grupo na patuloy sa pag-o-operate ng e-sabong sa bansa.

“My directive to all units, regional directors, provincial directors including the CIDG, and the IG na pagtulungan nilang hanapin ‘yung mga nag-o-operate ng e-sabong at patigilin nila ito,” ani Azurin.

Dagdag pa ng opisyal, hindi lang sa Pilipinas ang operasyon ng e-sabong kundi pati sa ibang bansa kaya maraming Overseas Filipino Worker (OFW) ang nalululong dito.

“Hindi lang dito sa atin ‘yung nabibiktima, even abroad. I heard from police attache doon na may mga kababayan tayong lulong sa e-sabong. Parang tini-tape dito at ipapadala doon. So hindi natin alam kung sindikato na rin dahil siyempre alam na nila ‘yung resulta dito tapos ipapadala doon. So ibig sabihin nagiging international na ang sakit ng mga lulong sa e-sabong,” pahayag ni Azurin.

Aniya, mga bagong operator ang mga ito na inaalam na ng pulisya upang panaguting sa batas.

Ayon pa sa heneral, posibleng tumaas na naman ang krimen sa bansa dahil sa pagkalulong ng ilang kababayan sa e-sabong.

Dahil dito, nanawagan si Azurin sa publiko na huwag matakot na magbigay ng impormasyon sa pulisya kung may nalalaman silang operasyon ng e-sabong sa kanilang mga lugar upang mapatigil na ang operasyon at maibilanggo ang mga may pakana nito. (Edwin Balasa)