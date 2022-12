Pia Wurtzbach pinagbabato ng mga fan sa Cebu

Kahit walang tulog at pahinga, litaw na litaw pa rin ang kagandahan ni Pia Wurtzbach na hindi na-haggard sa biyahe papuntang Cebu, City mula Sydney, Australia.

Hindi nagawang papangitin ng pagod si Miss Universe 2015, nang dumalo siya sa fun run sa Cebu, para sa sinusuportahan niyang AIDS Awareness and Prevention.

Naglabasan ang mga video, photo ni Pia na tumatakbo. Pinagbabato pa siya ng iba’t ibang colored-powder habang tumatakbo sa fun run.

Ayon sa kuwento ni Pia mula sa Sydney kung saan dumalo siya sa Effervescence Moet Chandon event, dumiretso na siya agad sa Cebu.

Nagkipagpalitan lang ng kanyang maleta si Pia sa airport at lumipad patungong Queen City of the South.

“From Sydney to Cebu real quick! A quick maleta change at the airport, a power nap & a lot of coffee. But seriously now, I couldn’t miss this chance. Two of the things I love – this advocacy & running. Thank you to all those who woke up so early to join us for the Rainbow Run Festival 2022. It was fun seeing runners come together for a good cause,” sabi ni Pia.

Kahit libre ang appearance ni Pia sa project, deadma lang ito dahil mapupunta sa HIV, AIDS awareness, prevention program sa Cebu City ang kinita ng event.

At tinodo na rin ni Pia ang lakas niya nang manood pa siya ng concert sa gabi ng festival.

Alex mas sikat kina Ivana, Niana sa Singapore

Kahit mas mataas ang followers nina Ivana Alawi, Niana Guerrero kay Alex Gonzaga, nilampaso pa rin sila nito, dahil inimbitahan nga siya na maging speaker sa “Creator World 22” sa Singapore.

Pinakita ni Alex sa kanyang YouTube channel ang content ng pananatili niya sa Singapore at pagbisita sa ilang opisina ng mga social media platform gaya ng Spotify, YouTube, at iba pa.

Mapapanood din sa vlog ang ginawang talk ni Alex sa audience at interview nito sa mga heads ng social media sa Singapore at ng event.

Kilala si Alex ng mga executive ng socmed dahil sa milyon views nito at sa mga Pilipinong nakasunod sa kanyang mga social media account.

‘Yun nga lang, walang bago sa content ni Alex dahil nagpaka-jologs siya sa mga eksena nya sa Singapore.

Ang kapansin-pansin sa buong vlog ni Alex ay ang pagiging emosyonal ng isang Pinay na naiyak nang makita siya.

First time ng fan na makita si Alex nang personal at natutukan nito ang lahat ng mga vlog, maging ng mga post nito.

Kylie V. pinagkaguluhan sa Lany concert

Biglang nalito si Kylie Verzosa sa atensyong ibinigay sa kanya matapos siyang manood ng concert ng foreign band na Lany.

Umugong ang buong arena sa sigawan ng mga fan nang makita nila ang beauty-queen actress na naglalakad papalabas ng venue. Kinunan mismo ni Kylie ang kaganapan at pinoste sa Instagram wall.

Makikitang ilang security personnel, bodyguard ang umaalalay kay Kylie habang naglalakad. Napapalibutan siya ng mga fan na sumisigaw ng kanyang pangalan.

At kahit yung mga nasa upper section ay kumakaway at tumitili sa kanyang pagdaan. Abot hanggang tenga ang kasiyahan ni Kylie sa hindi inaasahang reception sa kanya ng mga fans, na pawang mga millennial.

