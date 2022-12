Pat Aquino, Blu Boys tampok sa PSA Forum

SINA Gilas Pilipinas women’s project director at head coach Pat Aquino at Philippine Blu Boys ang special guests sa Philippine Sports Association Forum ngayong Martes, Dec. 6, sa ground floor ng Rizal Memorial Complex.

Papuntang US ngayong holidays si Aquino para mag-scout ng players na posibleng isahog sa national team.

Ibabahagi nina Blu Boys pitching coach Ray pagkaliwagan at infielder Jerome Bacarisas ang karanasan sa katatapos na Softball World Cup.

Dumating na ang team matapos ang 10th place finish sa Auckland, New Zealand – pinakamataas ng Pinoys sa torneo.

Magsisimula ng 10 a.m. ang session na hatid ng San Miguel Corp., Milo, PSC, POC at Pagcor, naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)