Pasko na sa LRT1: Roosevelt station binuksan

Paskung-pasko na sa LRT1. Nagsimulang bumiyahe noong Miyerkules ang special train na puno ng Christmas decoration. At ang dekorasyon ngayong taon ay naka-sentro sa temang “Music of Christmas”. Siguradong maghahatid ng saya ang Christmas Train sa muling nitong pagbabalik.

Ayon kay LRMC President/CEO Juan Alfonso, habang sinisikap nila ang paghahatid ng ligtas at komportableng biyahe, gusto rin nilang maghatid ng saya sa kanilang mga pasahero ngayon Pasko, kaya’t muling ibinalik ng LRMC (Light Rail Manila Corporation) ang Christmas train. Taong 2016 nang umpisahan nila ang tradisyon na eto. Sa kabila ng pandemya ng Covid-19, nagpasya ang LRMC na muling patakbuhin ang Christmas train upang maghatid ng saya at ligaya sa mga Pilipino.

“We chose Music of Christmas as the theme this year as we believe that music brings people together, like in LRT-1, we are bringing people from different places together,” wika ni LRMC President and CEO Juan F. Alfonso.

Makikita sa loob ng Generation-3 train set ang 3D decals na may iba’t-ibang music genres tulad ng Christmas classical music at contemporary na may focus sa retro pop. Tulad ng isang bagon na berde ang color scheme. Dinesenyo ang mga upuan na mga teklado ng piano, samantalang nakakalat naman ang mga Christmas wreath sa dinding at bintano nito.

Ang isa pang bagon ay makulay na pink ang color scheme, at nakasabit sa bintana ang mga vinyl album o plaka ng musika, pati na ang ilang letra ng mga popular na karoling. Ang mga upuan naman ay kamukha sa mga retro diner café.

Bukod sa maganda na ang loob ng train, may supresa pang naghihintay sa mapapalad na pasahero ng LRT1. Inilunsad rin ang pa-gimik na “12 Days of Christmas” na maaaring salihan ng lahat. Sumakay lang sa LRT1; hanapin ang 12 Day of Christmas na background at mag-selfie. I-upload eto sa Facebook at Tiktok ng LRMC, at puedeng manalo ng special gifts.

Sa unang araw ng Christmas Train, nagpakitang gilas ang mga LRT1 train operators at station operations team na nagkaroling sa mga bisita na pinangunahan ni Pasay City Mayor Emi Rubiano. Naghandog ng musika naman ang ilang miyembro ng Philippine Philharmonic Orchestra. Nagkaroling din ang mga guro mula sa partner school ng LRMC na Timoteo Paez Elementary school.

Nagkataon din na anibersaryo ng LRT1 noong Huwebes. Unang nagsimula ang commercial operations ng LRT1 noong December 1, 1984 sa pagitan ng Baclaran at United Nations. Ang unang henerasyon ng train na ginamit noon ay tumatakbo pa rin hangga ngayon, salamat sa magandang maintenance at pamamalakad ng LRMC.

Samantala, itinigil ang operasyon ng LRT1 nitong Sabado at Linggo para bigyang daan ang mga tests at trial runs na kailangan para sa muling pagbubukas ng Roosevelt Station. Kasama sa preparasyon ang pagtiyak na magiging ligtas at matagumpay ang reintegration ng Roosevelt Station gamit ang bagong Alstom signalling system ng LRT-1.

Dahil successful ang mga ginawang readiness tests, trial runs, station maintenance works at operational exercises, muling bubuksan para sa commercial operations ang Roosevelt Station ngayong December 5, 2022!