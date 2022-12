Nag-poop sa maraming tao

Anong ibig sabihin ng panaginip ko kung saan nakita ko raw na dumumi as in nag-poop ako sa harap ng maraming tao? May isa pa akong naging kahalintulad na panaginip pero nakalimutan ko na ang detalye. Basta may kinalaman din sa poop. May nabasa ako na isa raw magandang pangitan ang makakita ng poop sa panaginip. Totoo ba ito o sabi-sabi lang talaga?

Kung nagbabasa-basa ka na ng mga kahulugan ng panaginip, marahil ay nadaanan mo na si Sigmund Freud, ang kilalang psychologist na nag-interpret ng mga panaginip mula sa perspective ng isang neurologist.

Ayon sa kanya, may koneksyon ang panaginip ng tao tungkol sa poop o dumi ng tao, sa mga sumusunod: kontrol sa isang sitwasyon, wala pang closure na mga emosyon, pagkapahiya, pag-aalala sa pera, o pag-aalala sa kaligtasan ng ibang tao.

Sa kabilang banda naman, tumutukoy ang poop sa kung paano tayo mag-navigate sa ating buhay o kung paano natin i-handle ang isang sitwasyon na nagbibigay sa atin ng stress.

Sa unang tingin ay nakakdiri ang pag-poop, pero hindi ba’t sa paraan ding ito natatanggal natin ang mga toxin sa ating katawan.

May mga pagkakatawan na maaaring pakiramdam natin ay dalawa ang ating pagkatao – una ay ang pagiging maalaga sa sarili at sa mga mahal natin sa buhay, at pangalawa ay isang indibidwal na tila machine sa pagkilos, pag-iisip, at pakikipag-communicate sa iba.

Maaaring sinasabi ng panaginip na ito na kumakawala ka sa dalawang pagkataong ito para sundin kung ano ang feel mong maging at the moment.

Pwedeng nag-aalala ka sa sinasabi ng iba pero at the same time ay gusto mong gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Alisin na ang malaking kinakatakutan.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com