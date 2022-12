Myla Pablo, Petro Gazz tatapusin Cignal Spikers

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

2:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

5:30pm — Cignal vs Petro Gazz

HANDA na ang Petro Gazz Angels, sa tulong ni two-time conference MVP Myla Pablo, na sungkitin ang ikaapat na titulo sa liga sa tangkang paglibing sa Cignal HD Spikers sa Game 2, Martes, sa best-of-three championship series ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Naging malaking tulong ang 29-anyos na dating hitter ng National University (NU) Lady Bulldogs para suportahan ang malupit nilang import na si Lindsey Vander Weide sa itinalang 10 puntos, kaagapay si Aiza Maizo-Pontillas na lumikha rin ng naturang atake.

Hindi maipagkakaila ang nagniningning na husay na ipinakitang laro ng 6-foot-2 American spiker nang kumamada ito ng 34 puntos mula sa 31 atake, dalawang blocks at isang service ace kasama pa ang walong digs at limang excellent receptions upang walisin ang HD Spikers 25-21, 27-25, 37-35 sa Game 1.

Nakatakdang idepensa ng Petro Gazz ang titulo sa tampok na laro sa alas-5:30 ng hapon, habangbtangka ring kunin ng Creamline Cool Smashers ang kanilang third place trophy laban sa Chery Tiggo Crossovers sa unang laro sa alas-2:30.

Gayunpaman, hindi magiging makatotohanan ang lahat ng nalikom na puntos kung hindi sa mahusay na pamamahagi ng bola ni playmaker Djanel Welch Cheng na kumamda ng 18 excellent sets.

Parte ang 5-foot-10 na Tarlac-native na si Pablo sa kampeonato noong 2019 Reinforced Conference na tinulungan ng dalawang import na sina Wilma Salas ng Cuba at Janisa Johnson ng Estados Unidos para pataubin ang Creamline, habang naghahanap ito ng kanyang ikalimang kampeonato sa liga matapos ang back-to-back-to-back title sa Pocari Sweat noong 2016 Open at Reinforced meet at 2017 Reinforced Conference katulong sina imports Krystal Rivers at Michelle Strizak.

Kinakailangan namang magbawi ang grupo ng Cignal na nakapasok sa kauna-unahang pagkakataon sa PVL Finals.

Magdodoble-kayod sina American import Tai Bierria, team captain Rachel Anne Daquis, Frances Molina, Angeli Araneta, Ria Meneses, Angelique Dionela, Roselyn Doria, Claudine Troncoso at Gel Cayuna upang makatabla at mapahaba pa ang buhay sa championship round. (Gerard Arce)