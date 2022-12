Mga TNVS driver, operator coalition suportado gobyerno mapabuti ride-hailing service

Makikipagtulungan sa pamahalaan at mga mambabatas ang isang koalisyon ng mga tsuper at operators ng transport network vehicle services (TNVS) na may 25,000 miyembro upang mas gumanda ang ride-hailing services sa bansa at nangakong gagawin ang makakaya upang mabawasan ang mga pasanin ng mga Pinoy commuters.

Sa isang press conference matapos ang isang pagpupulong ng iba’t ibang grupo at organisasyong TNVS, sinabi ng tagapagsalita ng TNVS CommUNITY na si Bobby Coronel na “nais nilang maging integral na bahagi ng mga solusyon sa mga problema sa transportasyon sa bansa, lalo na sa Metro Manila.”

“Nakikiisa po kami sa kalunos-lunos na problema ng ating mga mananakay, ang mahahabang pila sa LRT, MRT, pati na sa mga bus ng Carousel, taxi, jeep, tricycle, at e-bike, para lang makapasok sa trabaho at makauwi sa bahay,” ani Coronel.

“Kaya hangad po sana naming makipagtulungan sa ating gobyerno at sa mga mambabatas, lalong-lalo na sa kagalang-galang sa Senador Grace Poe, upang malayos at mapaganda ang aming serbisyo.”

Ayon naman kay Saturnino Mopas, pinuno ng Transport Network Vehicle Representatives, isa sa TNVS group na kasama sa lumalawak na komunidad ng 25,000 mga tsuper at operators na nabibilang sa halos 100 na TNVS groups na nakabase sa iba’t ibang parte ng National Capital Region.

Binigyang-diin naman ni Calvin Manalo ng Unity of Leaders for TNVS Community, na importanteng makausap ng mga mambabatas ang mga totoong tsuper at operator ng TNVS upang mas mabatid ng mga ito ang totoong kalagayan ng sektor.