Lumutang sa DOJ! Bantag hinirit na ilipat kaso sa Ombudsman

Lumutang sa preliminary investigation ng Department of Justice (DOJ) ang suspendidong Bureau of Corrections (BuCor) director general Gerald Bantag kaugnay sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si Jun Villamor.

Gayunman ay hindi ito naghain ng counter affidavit at sa halip ay sinabi nito na maghahain sila ng motion for inhibition sa DOJ prosecutors sa paghawak ng preliminary investigation.

Iginiit ni Atty. Rocky Balisong, abogado ni Bantag na ang Office of the Ombudsman, at hindi ang DOJ ang may eklusibong hurisdiksyon sa kaso ni Bantag dahil nasa salary grade 30 ang kanyang posisyon.

Samantala,sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi puwede ang motion for inhibition dahil hindi sila judicial kundi executive branch ng gobyerno.

Natutuwa naman si Remulla sa pagsulpot ni Bantag sa DOJ.

“Mabuti naman. Igalang niya ang batas. Ngayon lang ako lumabas, marami ako ginagawa wala tayo drama rito harapin n’ya lang ang kaso, tapos na. Wala tayo drama rito,” dagdag pa ni Remulla.(Juliet de Loza-Cudia)