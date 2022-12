Kaso ng nakawan, rape, murder bumaba – PNP

Bumaba ng 1,167 kaso o 6% ang bilang ng 8 focus crimes mula buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre ngayong taon kumpara ng nakaraang taon na kaparehong araw, ayon sa ulat kahapon ng Philippine National police (PNP).

Ayon kay PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., base sa datos na isinumite ng Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) mula Hulyo 1 hanggang Nobyembre 30, 2022 ay mayroong 15,482 insidente ng 8 focus crime kumpara sa 16,469 na kaso ng kaparehong panahon noong 2021.

Ang walong focus crime ay kinabibilangan ng theft, physical injury, rape, robbery, murder, homicide, motorcycle theft at vehicle theft. O mga local na ordinansa gayundin ang mga aksidente sa kalsada.

Ang focus o index crimes ay kinukonsidera bilang serious crime habang ang non-index crime ay mga paglabag lamang.

Ang iba pang non-index crimes ay kinabibilangan ng violation against women and children, illegal possession of firearms at drugs, illegal logging, lasciviousness, direct assault at iba pang krimen na hindi kasama sa ilalim ng index crimes.

Base sa datos ng DIDM, ang crime clearance efficiency (CCE) mula Hulyo hanggang Nobyembre 2022 ay nasa 92.64%, mas mababa sa 94.73% ng kaparehong araw ng nakaraang taon.

Samantala ang non index crime naman ang bumaba ng 5.32% na nagtala ng 56,554 mula Agosto hanggang Nobyembre ngayong taon, kumpara sa 59,734 insidente ng kaparehong araw ng nakaraang taon. (Edwin Balasa)