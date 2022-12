Jaylen Brown, Boston pinahiya Brooklyn sa sariling teritoryo

NAGSUMITE ng double-double sina Jaylen Brown at Jayson Tatum at pinutulan ng Boston ng four-game win streak si Kevin Durant at Brooklyn via 103-92 win nitong Linggo sa Barclays Center.

Pero hindi raw ang 34 points, 10 rebounds ni Brown at 29-11 ni Tatum ang susi sa panalo.

“Our defense definitely won us the game tonight, no doubt about that,” giit ni Tatum.

Nagawa nila ‘yun kahit wala si Defensive Player of the Year Marcus Smart (bruised left hip).

Nilatag ng 20-point outburst ni Brown sa first quarter ang ratsada ng Celtics bago binulabog sa six turnovers ang Nets sa final period.

Umiskor ng 31 si Durant pero inari ang walo sa 17 turnovers ng Brooklyn.

Nagdagdag ng 18 points si Kyrie Irving na malamyang 7 of 21 lang sa field.

Abante lang ng dalawa ang Celtics nang magsalpak ng 3 si Al Horford bago binutata si Durant na nagresulta sa fastbreak dunk ni Brown, 85-76. (Vladi Eduarte)