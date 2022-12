Janice de Belen pinaiyak ng anak na si Kaila Estrada

Puring-puri ang acting ng Kapamilya star na si Kaila Estrada sa unang dalawang episode ng 3-part special series finale ng “Maalaala Mo Kaya” na “Scarlet Women” na inere nitong Nobyembre 26 at Disyembre 3. Maliban sa positibong feedback ng netizens sa kanyang performance sa episode, napahagulgol din ni Kaila ang kanyang ina, ang beteranang aktres na si Janice de Belen.

Ibinahagi ni Kaila sa “Kapamilya Chat” ng ABS-CBN Entertainment YouTube channel ang naging reaksyon ng kanyang ina pagkatapos panoorin ang unang episode ng 3-part special.

Kwento ni Kaila, “Iyak siya nang iyak. Nag-message siya sa akin, ‘Grabe pala itong episode na ito. It’s so painful to watch.’ And it’s true. It’s hard to watch especially as a mother. I’m not a mother, but she is. So she would know the feeling, the struggle to have to be there for your family and risk it all para maging maganda lang ang buhay niyo,’ kwento ni Kaila.

Sa “MMK: Scarlet Women,” pinoportray ni Kaila si Abby, isang mapagmahal na ina na nagdesisyong magtrabaho sa Cyprus para maging dancer upang masuportahan ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, napilitan siyang pumasok sa prostitusyon at nalulong sa droga. Nang makilala niya ang ibang kasamahan niyang babae doon, lumakas ang kanyang loob na takasan ang kahina-hinaya nilang buhay doon.

Ayon kay Kaila, ito ang pinaka-challenging role na ginampanan niya dahil napakabigat ng pinagdaanan ng totoong Abby sa kanyang buhay. Mayroon pang pressure dahil huling episode ng “MMK” ang “Scarlet Women” matapos ang 31 taon ng pagbabahagi ng mga talambuhay ng Pilipino sa telebisyon.

Dahil dito, binuhos talaga ni Kaila ang kanyang emosyon sa proyektong ito na minsa’y nagpapaulit pa siya ng eksena kung ‘di pa siya kuntento sa ginawa niyang take. Aniya, “I want to do this story justice. I want to do Abby justice and give it the best performance I can give. ‘Pag feeling ko I can do better, sasabihin ko, ‘Direk, isa pa, isa pa po.”

Dagdag pa niya, “The effort and work that we put into this particular episode is unmatched. It was very challenging. It was such a growing experience… It definitely pushed me to my limits.”

Lubos ang pasasalamat ni Kaila sa mga sumusuporta sa “MMK” at ang mga naging proyekto niya rito mula sa “Beauty Behind Bars” kung saan binuhay niya ang life story ni Karen Bordador hanggang sa 3-part MMK finale.

Saad ni Kaila, “Mga Kapamilya, maraming maraming salamat po sa suporta at pagsubaybay niyo sa “Beauty Behind Bars” hanggang ngayon sa “Scarlet Women.” No words can express how grateful I am to all of of you kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi tatagal ng 31 years ang MMK.”

Huwag palampasin ang pinakahuling “MMK” episode at ikatlong parte ng makabagdamdaming kwento ng “Scarlet Women” na ipapalabas sa Sabado (Disyembre 10) sa A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC IPTV. (Rb Sermino)