Jake Cuenca gustong tularan si Albert Martinez

Prepared, professional, at ready to go. ‘Yan ang mga katangian na hinahangaan ni Jake Cuenca kay Albert Martinez, kung kaya’t ninanais niyang maging katulad ng beteranong aktor.

Sa kanyang interview sa “Kapamilya Chat” sa ABS-CBN Entertainment YouTube Channel, ipinahayag ni Jake ang kasiyahan na makatrabaho sa “The Iron Heart” ang idolo.

“Anytime I have an opportunity to work with Kuya Albert, I’ll take it. Magmula nung bata ako, siya ‘yung bini-visualize ko as an actor. That’s the actor I want to be,” sabi ni Jake.

Ibinahagi niya rin na malaki ang naitulong ni Albert sa kanya, maging sa iba pang mga artista sa industriya.

“I am where I am today because of the advice of Kuya Albert. He’s touched so many actors’ lives,” sey niya.

Swerte rin umano siya na makasama sa mga proyekto ang iniidolong aktor. Nafa-flatter umano si Albert tuwing naririnig ang paghanga niya rito.

“Naa-appreciate niya ‘yun. Rather than i-kwento niya ‘yun, he’ll just show it to you,” sey pa ni Jake.

Gumaganap bilang Eros Del Mar si Jake Cuenca sa pinakabagong Kapamilya serye na “The Iron Heart.” Bukod kay Albert, muli niya ring nakasama ang lead star na si Richard Gutierrez matapos ang halos dalawang dekada.

Mapapanood ang “The Iron Heart” mula Lunes hanggang Biyernes, simula 8:45 PM sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, at TFC IPTV. (Rb Sermino)