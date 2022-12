Harry Kane, England abante sa quarterfinals

NAKUHA rin ni England captain Harry Kane ang unang goal sa Qatar World Cup nang tulungan ang team sa 3-0 win kontra Senegal para umusad sa quarterfinals.

Naihulma ang laglagan ng England at defending champion France. Hinihintay ni Kylian Mbappe si Kane sa Sabado sa Al Bayt Stadium.

“I was waiting patiently to try to score and thankfully that was today,” ani Kane, leading scorer ng England sa last World Cup sa Russia noong 2018.

Unang umiskor si Jordan Henderson mula sa cross ni Jude Bellingham sa 38th minute. Bago ang halftime, dinoble ni Kane ang lamang nang palusutin ang bola kay Senegal goalkeeper Edouard Mendy.

Nakaipon na ng 52 goals para sa England si Kane, kapos ng isa sa national record ni Wayne Rooney.

Dinagdagan pa ng isa ni Bukayo Saka sa 57th mula sa cross ni Phil Foden. (Vladi Eduarte)