Grandmaster Joey Antonio papatigas sa Auckland chess

MAHABA-HABA ang araw ng paghahanda ni Filipino Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio dahil sa susunod na buwan pa ang lalahukan na 2023 Bob Wade Masters and Challengers na gaganapin sa Howick Community Church Complex sa Auckland, New Zealand sa Enero 13-21, 2023.

Makakasama ni 13-time Philippine Open champion Antonio na tutulak ng piyesa sina NM Almario Marlon Quiroz Bernardino Jr. at Woman National Master Antonelle Berthe Murillo Racasa.

ā€œIā€™m very happy to play in Auckland, New Zealand. I was invited to play in the masters division,ā€ sabi ni 60-year old Antonio.

Nakaraan lamang ay sumabak si Antonio sa FIDE World Senior Individual Chess Championship nitong Nobyembre 15-26 sa Assisi, Italy kung saan tumapos siya ng ninth place.

Sa masters division, standard event, single round robin format tutulak ng piyesa si Antonio at kasali ang mga tigasing woodpushers na sina GM Elshan Moradiabadi ng USA, GM Samy Shoker ng Egypt, FM Ben Hague ng New Zealand, IM Gary Lane ng Australia, IM Herman C. Van Riemsdijk ng Brazil, FM Robert W. Smith ng New Zealand at CM Felix Xie ng New Zealand.

Sasabak sina 45-year-old Bernardino at 15-year-old Racasa (ELO 1504) sa Challengers 2 section. (Elech Dawa)