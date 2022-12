Enzo, Albie, Royce, Lharby, Aaron pasiklaban ng bukol

Masaya ako na kahit papaano ay nakakabalik na rin ang mga tao sa mga sinehan. Unti-unti, parakiramdam ko ay nagbalik na tayo sa panahon bago pa kumalat ang Covid-19.

Kasi nga, nararanasan na ulit namin ang mag-attend sa premiere night, at kaaliw na makita ang mga tao na tumitili, pumipila makapasok lang sa mga sinehan.

Tulad nga ng premiere night ng ‘Call Me Papi’ na ginanap sa SM Megamall kamakailan, na kung saan ay bida siina Enzo Pineda, Albie Casino, Lharby Policarpio, Royce Cabrera, Aaron Concepcion.

At dahil puro barako nga ang mga bida, kaya asahan mo na agad ang sangkatutak na abs, bukol, sa pelikula. Lalo na at pare-parehong ‘adik’ sa paggi-gym ang mga bida, ha!

Si Enzo na noon pa man ay palaban na kung pasilip din lang ng bukol, katawan ang pag-uusapan. Actually, mas matindi pa nga sa bukol ang pinasilip niya noon sa movie nila ni Elijah Canlas, di ba?

Si Albie na game na game naman talaga kung hubaran din lang ang pag-uusapan. Parang kulang na nga ang eksena kung hindi siya maghuhubad.

Si Royce sa pelikulaniya na napanood ko, kasama si Kokoy de Santos, bumilib na ako sa tapang niya. Aba, pinasilip talaga niya lahat-lahat sa kanya.

Siyempre, hindi rin nagpakabog ang mga baguhang sina Lharby at Aaron. Eh, ang gaganda, ang kikinis din naman ng mga katawan nila.

Pero siyempre, hindi naman ito tungkol sa hubaran lang. Tungkol ito sa istorya ng mga batang barako, na napasabak sa iba’t ibang pagsubok sa buhay.

May maagang naging ama. May kaduda-duda ang pagkalalake. May dalawang palaban sa paghahanap ng kaligayahan, o pagkakakitaan.

May nangangapa sa buhay Maynila. At kung ano-ano pa.

Bet na bet ko ang kuwento ng mga lalake na sumisentro sa kung paano sila nagtutulong-tulong na palakihin ang isang baby.

“Sa’yo ang pulutan, sa akin ang shot pre. Finally it’s here after 3 years in the making. Call Me Papi showing na sa Dec. 7 in cinemas nationwide,” sabi ni Enzo.

Well, again and again, nananawagan kami sa mga Pinoy, na tangkilikin ang mga pelikulang Pilipino. Na sanay ay makabalik na tayong lahat sa mga sinehan.

Kim Rae-Won, Lee Jong-Suk tinotoo ang bugbugan

Hitik na hitik sa mga nakakakabang eksena ang pelikulang ‘Decibel’ na palabas na ngayon sa mga sinehan, ha!

Bida rito sina Kima Rae-Won, Lee Jong-Suk, Jung Sang-Hoon, Park Byung-Eun, Cha Eun-Woo, at mula sa direksiyon ni Hwang In-Ho.

Kaloka ang ‘Decibel’ dahil tini-test talaga ang dibdib mo sa kaba, ha! Lalo na sa mga eksenang pakiramdam mo ay sasabog na ang paligid.

Kuwento ito ng isang former deputy commander ng Navy na si Do-Yeong (Kim Rae-Won) na nakatanggap ng mga tawag sa cellphone mula sa isang ayaw magpakilala (Lee Jong-Suk) at nagbabanta na may sasabog na lugar na puno ng mga tao.

At dahil sa kaalaman niya sa kung paano patigilin ang pagsabog, wala siyang choice kung ang hanapin ang mga bomba, na nati-trigger kapag maingay ang paligid.

At dahil pati ang pamilya niya ay nanganib na rin ang buhay, mas lalong naging desidido si Do-Yeong na hanapin ang lahat ng bomba.

“I talked to with the director and we agreed that action scenes including car chase would be performed by a stunt double. But we had the discussion again on the set and I decided to perform the scenes myself, to create a better film,” sabi ni Kim Rae-Won.

“The character has an underlying sadness. I didn’t think he is simply a villain, but I tried to think of him as a character that has various emotions,” sabi naman ni Lee Jong-Suk.

Yes, grabe ang bakbakan ng dalawa sa pelikula. Grabe rin ang kabugan nilang dalawa sa pag-arte, ha!

Dahil maraming Pinoy fan ang dalawa, sure ako na bentang-benta ito sa Pilipinas.