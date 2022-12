Brandon Ganuels-Rosser nakalog tuhod sa banggaan

NASIPA na ang NLEX sa PBA Commissioner’s Cup, nagka-injury pa si rookie big man Brandon Ganuelas-Rosser.

Hindi natapos ng Fil-Am ang 110-100 loss ng Road Warriors sa knockout game kontra Rain or Shine para sa eighth spot nitong Linggo nang ma-injury sa kaliwang tuhod.

Kalagitnaan ng third quarter at iwan lang sa 55-54 ang NLEX sa bukana ng third quarter, nagbanggaan sina Rosser at teammate Kevin Alas.

Lumabas si Rosser at hindi na bumalik. Tumapos lang ang top pick overall noong June ng 9 points at 4 rebounds.

Naupo sa dulo ng bench si Rosser, binalutan ng ice ang tuhod.

Hyperextended knee ang unang hinala, umaasa ang team na hindi MCL injury ang inabot ng newbie na ipina-check up kahapon. (Vladi Eduarte)