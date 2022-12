Bob ng ‘Sesame Street’ pumanaw na

Nalungkot ang mga tinatawag na Sesame Street generation dahil sa pagpanaw na isang cast ng children’s show na Sesame Street na si Bob McGrath sa edad na 90.



Nakilala si Bob ng ilang henerasyon ng kabataan dahil sa pagiging mahusay nito na singer, musician, children’s author at pagturo sa maraming bata kasama ng ilang muppets ng Sesame Street mula 1969 hanggang 2017.



Sa Facebook ni-announce ng pamilya ni Bob ang pagmamaalam nito: “Hello Facebook friends. The McGrath family has some sad news to share. Our father Bob McGrath, passed away today. He died peacefully at home, surrounded by his family.”



Si Bob ang latest cast na pumanaw mula sa original cast ng Sesame Street. Ang iba pang namaalam ay sina Will Lee as Mr. Hooper (1982), Northern Calloway as David (1990), Matthew Thomas Robinson Jr. as Gordon (2002), Emilio Delgado as Luis (2022), Alaina Reed Hall as Olivia (2009) and Chester Lee O’Brien as Mr. Mackintosh (1996).



Born in Ottawa, Illinois noong June 13, 1932 si Robert Emmett McGrath o mas kilala as Bob. Bata pa lang ay mahilig na ito sa music kaya pinasok siya sa Roxy Theater’s Amateur Program at naka-graduate siya sa school of music ng University of Michigan in 1954, Nakakuha rin siya ng Master of Music degree in Voice, from Manhattan School of Music in 1959.

Kabilang si Bob sa original cast ng Sesame Street noong una itong umere in November 1969. Lumabas siya sa 460 episodes sa 47 seasons ng shows hanggang sa nag-retire siya in 2017. Ilan sa mga songs na inawit niya sa show ay ang “People in Your Neighborhood,” “Sing a Song,” “If You’re Happy and You Know It” at ang popular theme song, “Can You Tell Me How to Get to Sesame Street?”



Lumabas din siya sa ilang Sesame Street productions tulad ng The Adventures of Elmo in Grouchland, Follow That Bird, Christmas Eve On Sesame Street, Big Bird’s Story Time, Elmopalooza, Ready For School, Sesame Street 50th Anniversary Celebration and Sesame Street Friends To The Rescue.



Noong mag-retire na bilang cast si Bob ng show, patuloy pa rin siyang nagtrabaho sa Sesame Workshop para sa mga public events at sa pag-serve bilang advocate ng kumpanya. (Ruel Mendoza)