Bea, Julia patalbugan ng holiday look

Bardagulan to the max na naman ang mga faney nina Bea Alonzo, Julia Barretto.

At `yon ay dahil lang sa halos magkasabay, at parehong outfit nila na pinost sa Instagram, ha!

Sa post ni Bea, makikita ang bonggang black outfit niya, na ang skirt ay may slit, at sleeveless top, na may accent ng mala-pardible. Kitang-kita ang makinis na balat ng aktres, at siyempre, ang magandang katawan.

Binagayan pa mala-supermodel na look, at siyempre, ng hair na bagsak lang.

“New look to welcome the holidays,” sabi lang ni Bea.

At so far, umabot na sa 156,102 ang nag-like, sa photo na `yon, at may 1,064 message na rin.

Ilan sa mga mensahe ay galing sa mga kapwa niya Kapuso star tulad nina Kyline Alcantara, Sanya Lopez, Kim Domingo, Rhian Ramos, Carla Abellana, Yasmien Kurdi, na gandang-ganda sa kanya.

Heto naman ang sabi ng mga fan:

“Wow Bea you nailed it.”

“Ganda naman nito.”

“Pakkkkkk, ganda!”

“Tataas ang presyo ng safety pin dahil sa iyo.”

“Dakota Johnson, Philippine version.”

“Pang-50 Shades of Gray, Dakota Johnson ang dating mo. So pretty.”

“Bagay na bagay sa iyo `yung ganiyang look. Parang teen-ager lang ang peg. Di ba Dominic?”

“Dyosa ng kagandahan.”

“Anastasia.”

“Dakota Johnson, is that you?”

Eh, nag-post din si Julia Barreto ng black outfit, na may slit din ang skirt. Bagamat parang bra top lang ang upper part niya, pinatungan naman niya ng black blazer, na medyo nilaglag para mas makita ang kanyang leeg, collarbone.

So far, may 40,099 like na ito, at 107 comment pa lang. Malayong-malayo sa mga nag-like at nag-comment kay Bea.

“The holiday lookbook by @thejujuclub.co. Here are ways you can style yourself this holiday season using our bejeweled clips. Tis the season!” sabi naman ni Julia.

Karamihan naman ng mga nag-comment kay Julia ay mga fan niya.

“This is nostalgic for me. Hehehe ito ‘yung uso dati when I was a kid.”

“Grabe po `yung abs.”

“Fresh!”

“Ganda. Perfect.”

“Apakaganda.”

“Pag nabuntis ako, paglilihian ko si Julia.”

“Pinakamagandang babae sa balat ng lupa.”

Well, coincidence lang ba talaga na nagsabay silang mag-post ng mga outfit na dapat suutin, o look na puwedeng gayahin ngayong holiday? O sadyang pareho lang ang taste nila, na black is beautiful ngayong holiday?

Parehong taste, kaya siguro na-in love rin sila sa parehong lalake, di ba?

Anyway, bardagulan to the max nga ang mga fan sa ibang social media app, na nag-compare ng mga outfit nila, ha!

Kayo, kaninong outfit ba o look ang mas mabenta sa panlasa niyo? Sagot! (Rb Sermino)