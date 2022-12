Baho nina Angel Aquino, John Arcilla kalat na

Unti-unting lumalabas ang mga ‘baho’ ng mga Kapamilya star na sina Janice De Belen, John Arcilla, at Angel Aquino sa videos na makikita sa social media.

Pero hindi ito real life kung ‘di para sa upcoming nilang ABS-CBN teleseryeng “Dirty Linen” kung saan kasama rin nila sina Francine Diaz, Seth Fedelin, Zanjoe Marudo, at Janine Gutierrez.

Super bongga nga ng paandar ng Dreamscape Entertainment dahil kamakailan lang ay naglabas sila ng iba’t ibang video at photo teasers ng serye kung saan aakalain mong totoong news report ang nakikita sa promo materials nila.

Sa isang video na ipinost nila na tila kuha ng CCTV ang eksena, makikita ang mga karakter nina Janice, John, at Angel na may kinakaladkad na isang taong walang malay at nililinis nila ang ebidensya ng dugo.

Pang-mayaman din ang kasuotan nina Janice at John habang ipinakita si Angel na humahagulgol.

“Kahit ang mayayaman, may mga dumi na hindi basta-basta nalilinis.…,” sabi sa caption ng video kung saan ipinasilip din ang mga role nina Francine, Zanjoe, Xyriel Manabat, at Epy Quizon.

Bukod dito, naglabas din sila ng posters at videos tungkol sa pagiging “wanted” ng pulis ang mga karakter nina Dolly de Leon, Liza Diño, at Ruby Ruiz. In fairness, talagang makatotohanan talaga ang promo ng ABS-CBN kaya akala ng netizens na totoong nakagawa ng krimen sina Dolly, Liza, at Ruby.

Sey ng Facebook user na si Bernard Escabal, “Akala ko wanted talaga sa totoong buhay hahahahahahaah.”

“Kainis nag tatalo pa kmi anak para dito kse alam ko artista Naman manga to kng d kopa binasa sigorado maka pg comment Naman Ako di maganda,” komento ni Jzaira Estay.

Kung pagbabasehan ang promo ng ABS-CBN para sa “Dirty Linen,” mukhang may pagka-suspense drama siya kaya talagang kaabang-abang kung paano ang magiging atake ng cast lalo na ang mga bidang sina Francine, Seth, Zanjoe, at Janine. (Rb Sermino)