Anthony Davis nagyabang, Lakers dapat katakutan

NAGPAKALAT ng 55 points si Anthony Davis mula sa nakakangilong 22 of 30 shooting para balikatin ang Lakers sa 130-119 win kontra Wizards sa Capital One Arena sa Washington nitong Linggo.

Nag-sentro si Davis at nagbaba pa ng 17 rebounds. May 29 points, 8 rebounds at 6 assists si LeBron James, 20 points kay Lonnie Walker.

Naka-6 points lang si Russell Westbrook pero namigay ng 15 assists at may 7 boards.

“Our team is locked in right now,” ani Davis na umiskor ng 31 sa second half, 9 of 9 sa free throws at 2 for 3 sa 3s. “Very focused on both sides of the ball.”

Maagang nagarahe ang leading scorer ng Wizards na si Bradley Beal, inabot ng hamstring strain higit 3 minutes lang sa laro at hindi na bumalik.

Bumandera sa Washington ang 27 points, 9 rebounds ni center Kristaps Porzingis pero namusyaw sa matchup kay Davis. Umayuda ng 26 si Kyle Kuzma. (Vladi Eduarte)