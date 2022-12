Anne agaw-eksena sa Vogue Australia

Kinabog ng mga Pinoy star ang ibang bisita sa katatapos lang na Effervescence Moet Chandom Champagne party sa Sydney, Australia. Aba pinag-aksayahan ng oras ng Vogue Magazine Australia si Anne Curtis, na kung saan ay in-interview talaga siya, ha!

Bukod sa pagrampa niya sa nasabing sosyal na event, hayun nga at na-feature pa siya sa Vogue Magazine Australia.

Nasa Instagram ni Tim Yap ang resibo na nagpapakita kay Anne na ini-interview ito on camera ng Vogue Australia.

Nasa black-carpet si Anne at hawak ang mini-bottle ng Moet Chandon, at naka-white see-through skirt long gown, na ayon sa kanya ay gawa ng isang Pinoy designer.

Sakto ang interview kay Anne ng Vogue Australia, dahil ito rin ang araw na lumabas ang cover ng aktres sa Vogue Philippines.

Sey pa ni Tim Yap, “Here’s @annecurtissmith being interviewed by @vogueaustralia the same day her @voguephilippines cover came out.” (Rey Pumaloy)