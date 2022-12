3 online seller huli sa P250K pekeng yosi

Arestado ng mga tauhan ng Manila Police District-Police Station 6 ang tatlong katao kabilang ang isang babae, dahil sa pagbebenta ng mga pekeng sigarilyo sa online sa San Andres, Bukid, Maynila noong Linggo.

Kakasuhan ng estafa by means of deceit sa Manila Prosecutor’s Office ang mga suspek na sina Jerome Pagobo, 31, construction worker ng No. 2525 Onyx St.; Elma Facunda, 45, ng No. 2515 Radiun St.; at Cesar Piastro Jr., 36, ng No. 2580 Granate Street pawang sa San Andres Bukid, Maynila.

Nag-ugat ang pagdakip sa mga suspek mula sa reklamo ni Xyrus Villanueva, 41, negosyante at residente ng Parian San Fernando, La Union City.

Nakipagtransaksyon umano si Villanueva sa mga suspek sa pamamagitan ng Market Place sa Facebook para bumili ng 110 rim ng sigarilyo sa halagang P93,000. Nagkasundo ang mga ito na magkita sa Rubi St., sa kanto ng Estrada St. sa San Andres Bukid.

Nadismaya ang biktima nang buksan niya ang isang kahon at makitang kalahati na lang ang laman nito. Malaki rin umano ang pagkakaiba sa orihinal na pakete kaya nagreklamo siya sa MPD.

Nagsagawa ng follow-up operation ang pulisya at naaresto ang mga suspek kung saan nasamsam pa sa kanila ang ilan kahon ng mga sigarilyo na nagkakahaLaga ng mahigit sa P150,000. (Juliet de Loza-Cudia)