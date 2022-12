Vina pang-teleserye ang love life

Inamin ni Vina Morales na may bagong nagpapatibok sa kanyang puso matapos ma-on the spot ni Momshie Regine Velasquez sa “Magandang Buhay” nitong Miyerkules.

Sa segment nitong “Ate Mo May Tanong,” agad-agad inusisa ni Regine ang estado ng kanyang puso, bilang isang self-declared Marites. Hindi naman naitago ni Vina ang kanyang kilig nang ikwento niya ang detalye ng kanyang lovelife ngayon.

“Ako naman ay masaya. Inspired ako, kinikilig at tumitibok ang puso ko,” sabi ni Vina habang nakisabay sa tili sina Momshie Regine, Jolina Magdangal, Melai Cantiveros.

Sabi nga niya, matagal-tagal na rin noong huli siyang makipag-date muli at 21 years in the making pala ang kanyang bagong love story. Pagsasalarawan niya ay mala-teleserye ang buhay pag-ibig niya ngayon.

“It’s been a while, and I don’t know… I don’t want to give so much details but na-post ko rin sa IG ko ‘yun na that I met him 21 years ago. So ‘yung story namin is parang teleserye rin. I met him in a show in Hawaii 21 years ago, wala pa akong (anak).

“We’ve been in touch and then bigla na lang nitong tour ko, he watched my show in Miami and then doon na lang nag-start lahat muli. As in all the time, he’s been in touch via email, pati sa Instagram ko, hindi ko lang nababasa masyado. He’s really a nice guy,” sey niya.

Sa IG post nga niya noon, makikita ang sweet moments nila, mula noong una silang magkita hanggang sa magkasama sila parati today. In fairness kaya pala blooming si Vina ngayon.

Speaking of her mala-teleseryeng lovelife, napapanood na rin siya internationally sa Malaysia dahil palabas ngayon sa free TV channel na TVS 122 ang teleseryeng kinabilangan niya noon na “Marry Me, Marry You” nina Paulo Avelino at Janine Gutierrez.

Maliban pa sa “Marry Me, Marry You,” ipapalabas din soon ang mga Kapamilya serye na “Halik” at “On the Wings of Love” at ito ang mga kauna-unahang programang Pinoy na ipapalabas sa first state owned free to air TV station ng Malaysia. Bongga! (Rb Sermino)