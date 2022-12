Tricycle driver pumasa anak sa nursing, nagpalibreng sakay

Pinusuan ng mga netizen ang isang tricycle driver sa Iloilo na nanlibre ng sakay sa mga pasahero, matapos makapasa ang kanyang anak sa nursing licensure examination.

“CONGRATULATIONS sa imo anak nga si Karl Galache Manong Ikoy! Salamat sa libre sakay!” pagbabahagi ng Facebook uploader na si Archie Delos Santos Mana-ay.

Makikita sa pinost niyang pictures ang naka-print na papel na may nakalimbag na salita na, “LIBRENG SAKAY! Nakapasar bata ko sa NURSING board exam!” na nakatanggap ng humigit-kumulang 11k reactions at 6.4k shares mula sa madlang people.

Relate naman si Vic Pacia, sabi niya, “God bless you, To God be the Glory Manong ISA Rin akong katulad mong tricycle Driver. Nakapag patapos din ako Ng Tatlong Anak ko, isang Guro, isang buesnes administration, at isang Mass Communication.Taga Marikina City Po Kami. Purihin ang Mahal na Dios Ama at Ang Mahal na Panginoon Jesus Christ. Amen Po.”