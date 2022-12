Tradisyunal na handaan vs catering: Ano bet mo?

Sa kulturang Pinoy, ang pagsapit ng Disyembre ay hudyat din ng halos isang buwang kasayahan dahil bukod sa pangmalakasang handa sa Pasko at Bagong Taon, nasasabay din ang ibang okasyon na kagayan ng pista, binyag at kasal.

Normal na normal at ramdam na ramdan ang mga okasyon na ito sa mga lugar sa labas ng mga kalunsuran kung saan ay hindi pa rin nawawala ang kaugalian na tila nagiging reunion na rin mga magkakamag-anak ang mga ganitong pagtitipon.

Sa personal kong karanasan, ang mga kasalan, binyag at malakihang birthday o anumang pagtitipon ay mahabang panahon ang ginugugol sa paghahanda lalong lalo na sa usapin ng ihahanda at iaalay na pagkain para sa mga bisita.

Gaya nga lamang ng pagkakatay ng mga hayop kaya kadalasan, wala pa ang aktuwal na kainan, napakarami nang tao sa bahay ng may okasyon.

Ito ay nangangahulugan lamang na bago pa man ang takdang araw ng aktibidad, mayroon nang obligasyon ang may ari ng bahay na sila ay pakainin at kadalasan ay patagayin.

Kung ang mga nabibilang sa ganitong grupo ang tatanungin, masaya ang kanilang pakiramdam dahil sa maraming pagkakataon, kapag mayroong natira sa handaan, kasama sila sa mga nasa unang pila nang makakapag uwi bukod pa sa bayad (minsan) na iniaabot ng may pa-okasyon.

At kadalasan din pagkatapos ng okasyon, kapag nagsusuma na ang gumastos sa handaan, may mga pagkakataong napapakamot na lamang siya sa kanyang ulo at napapaisip kung mas naging praktikal nga ba kung komontrata na lamang siya ng catering services.

Alin nga ba ang mas praktikal na sistema sa handaan kung ang kasaukuyang estado ng mga Pinoy ang pagbabatayan?

Sa tradisyunal na handaan, lumalabas na masyadong malaki ang abalang inaabot ng may-ari ng pamamahay dahil gaya ng nabanggit ko sa unang bahagi ng usapin na ito ay naroon na sa kanila humigit-kumulang 24 oras bago ang aktuwal na kainan.

Sa catering, kung mayroon mang magpunta sa bahay ng may pa-okasyon ay marami na siguro ang limang tao para tingnan ang lugar at sipatin kung ano ang magiging disenyo ng paglalatag ng pagkain, mesa at upuan.

Sa tradisyunal na handaan, hindi maiiwasang magkaroon ng tampuhan sa pagitan ng mga magkakamag-anak dahil mayroon lang isang hindi masabihan, panigurado matagal na hilutan ang mangyayari para mapawi ang sama ng loob.

Sa catering, lahat ng magkakamag-anak at bisita ay iisa na lamang ang gagawin- ang kumain at i-enjoy ang menu.

Mismong ang kalat na bunga ng handaan ay iimisin din ng mga tao ng catering at siyempre sila na rin ang magliligpit ng mga kinainan taliwas sa tradisyunal na preparasyon na kailangan pang suyuin ang mga itatalaga sa paghuhugas ng plato at baso.

Kaya nga catering na rin ang irerekomenda ko kay dating Usec Rey Marfil kapag siya ay nag-ikot na sa lalawigan ng Romblon upang ituloy ang dating balak na paglingkuran ang mga mamamayan doon.

Ayos ba?