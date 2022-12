toktokbills: a hassle-free payment with referral incentives

By Aira Miranda

Hindi mo na magiging problema ang late fees at hassle sa pagpila dahil ilalabas na ng toktok ang pinakabagong upgrade nito sa toktok superapp, at ‘yan ang toktokbills!

Ang Filipino-developed superapp toktok ay naglabas ng isa pang karagdagan inobasyon noong Nobyembre 21, 2022. Ito ay ang platform na binuo ng Cloud Panda na nagbibigay ng e-payment services and transactions at iba pa, gamit ang isang mobile app.

Hindi mo na iindahin ang mahabang oras ng pagpila sa mga payment center para mabayaran ang iyong mga buwanang bill dahil sa toktokbills kaya mo nang bayaran ang iyong mga bill sa isang pindot lang, at narito kung paano ito gamitin:

1. Buksan ang toktok application, pagkatapos ay piliin ang toktokbills.

2. Piliin ang uri ng biller na iyong bayaran.

3. Piliin ang partikular na biller na gusto mong bayaran.

4. Ipasok ang mga detalyeng kailangan ng napiling biller.

5. Lalabas ang isang buod ng pagbabayad sa interface ng user para sa pagsusuri at pagsusuri. Piliin ang “Pay Now” upang magpatuloy.

6. Ilalagay ng user ang 6-digit na T-PIN para sa kumpirmasyon ng pagbabayad.

7. Mabubuo ang isang nada-download na e-resibo bilang patunay ng pagsingil. Ipapadala rin ito sa rehistradong e-mail ng user.

8. Magpapadala rin ng mensahe sa user bilang patunay na naiproseso na ang iyong transaksyon.

Bukod sa madaling pagbabayad ng mga bill online, puwede ka ring kumita ng pera sa toktokbills sa pamamagitan ng referral program nito. Ibibigay mo ang iyong code sa mga kaibigan at pamilya para ma-download nila ang toktok app, at bilang kapalit, makakatanggap ka ng reward kapag ginamit nila ang app para sa ilang partikular na transaksyon.

“That is what makes toktokbills unique because, in our app, you can earn money by simply patronizing the features, especially the e-payment,” ani CEO and President Jonathan So.

“Loyalty and reward are one of the thrusts of our group of companies. If you love our products and use them, you will be rewarded,” dagdag ni VP and COO Carl Macadangdang.

“I agree; plus of course, the app is reliable and is maintained by a reputable company like CLoudpanda. Your money is safe with toktokbills. The transaction is smooth and truly hassle-free,” ani So.

“Please enjoy toktokbills like you consume all the other features of our superapp, toktok,” binigyang-diin ni Macadangdang.

toktok

Ginagabayan ng mga bata at makabagong mayari nito na sina Jonathan So at Carlito Macadangdang, ang toktok ay isang Filipino-made app para sa ligtas, walang problemang paghahatid at pag-order ng iyong mga pangangailangan online nang hindi na kailangang lumabas.

Ang kumpanya ay itinatag sa gitna ng pandemya ng COVID-19 at pinagmulan ng kita ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho.

Ito ay sadyang ginawa upang kumonekta sa mga tao sa pamamagitan ng dagdag na kamay sa paghahatid ng mga item door-to-door.

I-download na ang toktok ngayon! Para sa mga android user, maaring makuha ang toktok app sa Google Play, at ang App Store naman para sa iOS user.

Ang toktokbills ay ilulunsad sa toktok superapp sa Nobyembre 21, 2022.

Bisitahin ang kanilang website upang malaman ang iba pang detalye.