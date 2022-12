Todo kadyot sa TikTok: Kiray masamang impluwensiya sa mga bata

Tinigil na ni Kiray Celis ang pag-post ng mga TikTok videos kunsaan nagse-sexy dance siya. Sey ni Kiray, gusto raw niyang maging responsableng tao at maging magandang role model sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga follower niya sa TikTok.

“Very careful kasi ako sa mga posts ko sa TikTok, sa mga dance ko sa TikTok. I was so scared, kasi one time may kuya-kuya na nagme-message na, ‘Alam mo ‘yung pamangkin ko super, lahat ng sayaw mo sa TikTok ginagaya niya.’ Sabi ko ‘How old po?’ ‘3 years old po.’ Oh my gosh! Ganoon na kababa ‘yung mga gumagaya at nanonood sa akin sa TikTok, kaya hindi na ako nagse-sexy dance,” diin ni Kiray.

Kaya mga patawang sayaw na lang daw ang pino-post ni Kiray sa TikTok.

“Tinigil ko na po ang sexy dance. Kasi na-alarm ako na ‘Oh my gosh 3 years old.’ Ayoko ring mangyari na maging ganu’n ‘yung mga pamangkin ko. Kasi nakikita ko po sa mga pamangkin ko, kung ano ‘yung nakikita nila or napapanood nila, ginagaya nila.

“So ayoko na mangyari na magsisi rin ako sa huli na, isa rin ako sa mga gumawa nu’n eh. As much as possible, nilalayo ko po ang sarili ko sa ganoon. Kailangan kong maging responsible sa mga nanonood sa akin.” (Ruel Mendoza)