Terrence Romeo suwabe ang balik-San Miguel Beer

SUWABE ang road test ni Terrence Romeo sa huling eliminations game ng San Miguel Beer bago ang quarterfinals ng 47th Philippine Basketball Association 2022-23 Commissioner’s Cup.

Limitado sa 16 1/2 minutes si Romeo sa unang laro niya noong Biyernes mula back injury, pero nakapagsumite ng 12 points mula 5 of 14 shooting sa 113-108 win ng Beermen kontra Meralco.

March pa sa Governors Cup huling naglaro ang dating scoring champion – laban din sa Bolts nang sipain ang Beer sa quarters. Bago ang umpisa ng Philippine Cup ngayong Season 47, iginupo ng back injury ang 30-year-old guard.

Si Romeo din ang huling Finals MVP ng midseason conference noong 2019 nang itulak sa titulo ang SMB.

“He looks fine inside the court. His stamina is kind of okay,” ani assistant coach Jorge Gallent, nagtimon sa Beer kontra Meralco. “You just got to let him feel the game so that when the playoffs come, he played already.”

No. 5 ang San Miguel, haharapin ang No. 4 Converge sa best-of-three quarters. Nakabalik na rin si June Mar Fajardo matapos operahan sa lalamunan kaya kumpleto na ang Beer. (Vladi Eduarte)