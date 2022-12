Sey ng mga boylet: Elisse Joson lalong sumarap

Ano raw ang ibig sabihin ni Elisse Joson sa caption niyang ‘battle scars’?

May pinagdadaanan ba siya?

O ang scar ba na tinutukoy niya ay dulot ng pagbubuntis, panganganak niya?

Kasi nga, sobrang sexy ng latest Instagram post niya na sunod-sunod na apat na photo, ha! At todo emote nga siya sa mga photo na `yon na parang may professional photographer na nakatutok sa kanya.

Hindi mo nga iisipin na parang wala lang `yon, dahil again, pasabog naman talaga ang mga sexy photo ni Elisse, na sabi nga ay parang dalaga pa rin, o hindi nanganganak.

Sabi nga ni Mariel Rodriguez Padilla, “I see no scars. Just perfection.”

Hirit ni Katarina Rodriguez, “Wowwww.”

Sabi ni Carla Abellana, “Saan ang scar?”

Heto nga ang mensahe pa ng ibang mga fan:

theslimfirm_whiteplains, “So pretty.”

ryujishiomitsu, “ganyan pala dapat @elissejosonn.”

feionnazea, “Ang ganda parin at sexy parang walang anak. Go Eelisse.”

rouissanandres, “Grabe naman ma’am.”

cathything___, “Angel!”

santosma.kristina, “Idol pa rin sa kaseksihan.”

Well, wala naman talagang makikitang ‘peklat’ sa kagandahan ni Elisse. At paulit-ulit ngang sasabihin ng mga netizen, lalo na ng mga boylet, na walang kupas ang sex appeal, at mas lalo siyang nangiging masarap sa paninging ng mga boys, ha! (Rb Sermino)