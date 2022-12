Ruffa, Imelda mukhang kambal

Alam mo, Dondon (my dear editor), ang agang nag-message sa akin kahapon via Facebook Messenger ni Direk Darryl Yap.

Hindi ko alam kung kagigising lang ba niya at naghahanda na siya para sa shooting nila kahapon sa Laoag, Ilocos Norte ng ‘Martyr or Murderer’, ang part two ng super blockbuster hit na ‘Maid in Malacañang’, o hindi pa nakakatulog dahil napuyat sa shooting.

Sabi ni Direk Darryl, “Bet mo ang post ko?”

Bigla tuloy akong napa-check sa kanyang Facebook page kung ano bang post ‘yon at nakita ko nga na shinare niya ang magkatabing pictures nina Madame Imelda Romualdez-Marcos at Ruffa Gutierrez.

Parehong naka-white Filipiniana at naka-belo ang former first lady at si Ruffa. Sa unang tingin, iispin mo ngang isang tao lang sila, o kambal, ha!

Old picture ni Madame Imelda ‘yung ipinost ni Direk Darryl at ‘yung kay Ruffa naman ay kuha sa isa sa mga eksena sa ‘Martyr or Mureder’.

Caption nga ni Direk Darryl sa pinagtabing pictures, “Ruffa Gutierrez is back as Imelda Marcos, The World’s Iron Butterfly. #mom2013 #MartyrOrMurderer.”

Pinost din ni Ruffa ang back-to-back pictures nila ni Madame Imelda sa kanyang @iloveruffag social media accounts.

Bawal pang mag-reveal, mag-post at magkuwento ng kung sino-sino ang cast ng ‘Martyr or Murderer’, pero kapag nag-post naman si Direk Darryl, puwede nilang sundan na ‘yon.

Samantala, ayaw pang i-reveal ni Direk Darryl at ng Viva Films ang playdate ng ‘Martyr or Murderer’. Basta sa 2023 daw ‘yon.

Naaliw nga ako nang mag-post si Direk Darryl ng tungkol sa playdate ng pelikula na inaabangan ng mga gustong sumabay sa kanila.

Post ng controversial director tungkol sa mga pelikulang makikisabit daw sa pelikula nila at baka naiinip na sa kanilang playdate, pagdedesisyunan na raw nila ‘yon bago mag-Christmas.

Pasensya nga raw kung nakabitin ang mga nag-aabang, basta kapag may playdate na raw ay ia-announce nila agad para ‘yung mga nag-aabang ay magka-playdate na rin sa kanilang pelikula.

O kaya naman daw ay ilagay na lang ng mga ito na, “(MOVIE TITLE NYO) Date: Kung kailan ang #MoM, yun na din.”

Bongga, ang taray, huh! Hahaha!

Lovi irarampa si Monty sa Pinas

Sayang, Dondon, after sana ng live performance ni Lovi Poe kahapon sa

‘ASAP Natin ‘To’ ay makakachikahan natin siya sa ‘Mega BeautyCon’ event sa Palm Drive Activity Center in Glorietta 2, Makati City, pero hindi nagawan ‘yon ng paraan, kaya magse-set na lang daw ng ibang araw ang mga taga- Ready Set Glow cosmetics na ine-endorse niya para makakuwentuhan natin ang Kapamilya Prime Actress.

Pero siyempre, very proud si Lovi na siya ang face of Ready Set Glow cosmetics, Dondon, at malay mo, kapag nagkasama na tayo ay bigyan ka pa niya ng free tutorial kung paano ang tamang paggamit ng nasabing make-up brand.

Anyway, this week ang dating sa ‘Pinas ng boyfriend ni Lovi na si Monty Blencowe kaya for sure, ililibot na naman siya ng actress-singer sa iba’t ibang magagandang lugar sa ating bansa.

Bongga!