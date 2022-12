Ramdam na ba ang pagbabago?

Eksaktong anim na buwan ngayong Disyembre ng Marcos administration at unti-unti ay may mga nakikita ng pagbabago sa sitwasyon ng bansa mula sa epektong dulot ng COVID pandemic.

Dinatnan ng bagong administrasyon ang epektong dulot ng dalawang taong pandemya at unti-unti ay nakakabangon na ang bansa mula sa pagkalugmok hindi lamang sa aspeto ng ekonomiya kundi pati na sa mga ginagawang pagtugon ng Marcos administration sa patuloy pa ring pananalasa ng COVID19 sa mga Pilipino.

Ipinagpatuloy po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa dating administrasyon ang mga ginagawang pagtugon para makabangon muli ang bansa at sa loob ng anim na buwan ay mayroon ng nakitang mga pagbabago ang mga Pilipino.

Isa na ang Pilipinas sa pinaka-mabilis na bumangon ang ekonomiya sa Asya at ito ay ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. sa mga kapwa lider nang dumalo ito sa Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa Thailand at Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) Summit sa Cambodia nitong nakalipas na buwan.

Kung matatandaan po ay binuksan ni Pangulong Marcos Jr. ang Pilipinas sa mga dayuhang investors sa kanyang mga naging biyahe sa Singapore, Indonesia at New York, USA kung saan inimbitahan niya ang mga business leader na magtayo ng negosyo sa Pilipinas sa mas pinaluwag na mga proseso at mga paraan.

Hindi naman po nabigo ang Presidente dahil ayon sa kanyang economic managers, lumalago ang pamumuhunan ngayon sa bansa matapos ideklarang “open for business” na ang Pilipinas.

Isa pang pagbabago na naranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pangangasiwa ni Pangulong Marcos jr. ay ang ang pagsisikap ng administrasyon na mapanatili ang presyo ng mga bilihin sa harap ng mataas na inflation.

Hindi maiwasang magtaasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa epekto ng mga panlabas na kaganapan gaya ng giyera sa Russia at Ukraine na nagdulot ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan .

Kapag tumaas ang presyo ng langis, aasahan na tataas din ang presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin kaya binuhay ni Pangulong Marcos Jr.ang Kadiwa program na sinimulan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.

Sa ilalim ng programa ay magbebenta ang gobyerno ng murang produkto,partikular ang mga produktong agrikultural para mapagaan ang gastos ng mamamayan mula sa mga mataas na bilihin at natutulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga pananim na hindi kailangang makipagkumpetisyon sa mga imported na produkto.

Nagtatag ang gobyerno ng Kadiwa centers na nagbebenta na ngayon ng murang mga produkto gaya ng murang bigas na P25 kada kilo, asukal na P70 kada kilo at sibuyas sa halagang P170 , mas hamak na mababa kumpara sa nabibili ngayon sa mga palengke na P270 hanggang P300 kada kilo.

Maging ang mga gulay ay murang mabibili sa Kadiwa Centers kumpara sa mga nasa palengke na halos triple na ang presyo dahil sa epekto ng mga sunod-sunod na bagyo noong nakalipas na nga buwan.

Mas mura ang mga gulay na nabibili sa Kadiwa Centers dahil direktang ibinebenta ito ng mga magsasaka at hindi na kailangang dumaan pa sa middlemen na siyang mas kumikita kaysa sa kanila mula sa dating sistema.

Sa kasalukuyan ay mayroong kabuuang 397 Kadiwa Centers na naitayo ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa buong bansa at inaasahang madadagdagan pa sa mga susunod na araw dahil lumalakas ang suporta ng mamamayan dahil sa murang presyo ng mga bilihin mula sa mga ito.

Mayroon din pong “Kadiwa ng Pasko” na binuksan ni Pangulong Marcos Jr. sa 28 na lugar sa Metro Manila at ilang probinsiya kung saan hindi lamang mga gulay, bigas at asukal ang mabibili kundi iba pang produkto na ibinebenta ng Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) at mga kooperatiba gaya ng gourmet tuyo, tinapa at iba pang produkto.

At dahil holiday season, nagdala po ang Department of Trade and Industry (DTI) ng Noche Buena packages sa mga Kadiwa ng Pasko na mas mababa ang presyo kaysa sa mga nabibili sa supermarkets at mga palengke habang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) naman ay dinala ang produkto ng livelihood programs ng kanilang mga benepisyaryo gaya ng mga ginagawang sabon at diswashing liquids.

Nito lamang nakalipas na linggo ay binisita ng Pangulo ang Kadiwa ng Pasko sa Quezon City kung saan sari-saring mga produkto ang makikita at mabibili kasama na ang produkto ng Marikina City na mga matitibay na sapatos na tinangkilik ng mga tao dahil sa kalidad nito.

Ayon po sa Pangulo, palalawigin ang Kadiwa sa Pasko hanggang Marso upang mas maraming mga tao ang makinabang sa murang mga bilihin, habang ang Kadiwa Centers ay gagawing national program kung saan ilalagay ito sa bawat munisipyo o barangay para mas maraming mamamayan ang maabot ng murang bilihin na tutugon sa adhikaing food security ng Marcos administration.