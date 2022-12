PSC Laro’t Saya sa Parke patok sa mga probinsya

DEHINS pa man pormal na muling nailulunsad ng Philippine Sports Commission (PSC), agad nang dinudumog ng mga kabataan, estudyante, propesyonal, fitness buff at miyembro ng pamilya ang paunang pagbubukas ng programang Laro’t-Saya Sa Parke, PLAY N’ LEARN for free sa iba’t-ibang probinsya.

“Soft opening muna tayo sa mga probinsiya natin,” sey ni PSC Laro’t-Saya sa Parke overall project director Alona Quintos nitong Sabado. “We will have our grand relaunching next year, just after the holiday season. Marami kasing mga LGU na gusto na talaga mabigyan ng activities ang nasasakupan nila para makalimutan ang pandemic.”

Huling naidaos ng ahensiya ng gobyerno sa sports ang programa sa City Park ng Gen. Trias, Cavite kung saan mahigit sa 500 ang mga dumalo sa kada Sabado at Linggo na aktibidad na libreng itinuturo sa lahat ang zumba, basketball, baseball, badminton, table tennis, volleyball, sepak takraw, taekwondo, at chess.

Nailunsad na rin ang programa sa Sipalay City at Bacolod City sa Negros Occidental, Ilocos Sur, Puerto Princesa, at sa Tagum City, Davao Del Norte na dinaluhan agad ng ‘di bababa sa 600.

Nakatuon ang Laro’t-Saya sa Parke, PLAY N’ LEARN ng PSC sa bawat komunidad sa bansa lalo na sa mga kabataan upang matutunan ang iba’t-ibang sports at regular makapag-family bonding ang marami. (Lito Oredo)