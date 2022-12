PH Blu Boys niyanig din ang South Africa

SINILAT din ng world No. 21 Philippines ang world No. 11 South Africa, 4-0, upang pumuwestong pang-10 sa pangkalahatan nitong Sabado sa 12-team 17th WSBC Men’s Softball World Cup 2022 sa Rosedale Park sa Auckland, New Zealand.

Ang panalo ang pangalawang sunod ng Nationals matapos ang 8-0 sorpresang dominasyon noong Biyernes sa world No. 10 Denmark para sa pangalawang pinakamataas na tinapos ng Blu Boys sa kasaysayan ng paligsahan.

Best finish ng PH clouters ang pampitong puwesto nang i-host ang 1992 World Championships sa Pasig.

Naging pambawi rin ang dalawang tagumpay sa pagkabokya sa panalo noong 2013 sa NZ din at 2019 sa Czech Republic kung saan naglaro ang mga kasalukuyang coach ng koponan.

Ipinahayag ni coach Jasper Cabrera na ipinagmamalaki niya ang Blu Boys na may pinakamababang rankings sa mga kasali sa pang-21, at pinakabata sa torneo na mayroong pitong miyembro na ang mga edad at 21 taong gulang at pababa pa lang.

“Proud po ako sa buong team lalo na sila ang pinakabata sa mga kasali. Sobrang saya kaming mga coach, natapos na ang winless drought,” bulalas niya.

“Maayos naman ang laro especially versus US at Cuba. Experience lang talaga ang kulang sa kanila. Pero dito nakuha nila magandang exposure para sa susunod na mga kumpetisyon.” (Lito Oredo)