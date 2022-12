PBBM binuhay gift giving ni Macoy

Muling binuhay ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. and da¬ting tradisyon sa Malacañang na pamimigay ng regalo sa mga bata tuwing Pasko.

Pinangunahan ng presidente kahapon ang gift-giving sa Kalayaan grounds ng Malacañang kung saan maaga pa lamang ay maraming mga bata na ang dumating para sa aktibidad.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na natutuwa siya dahil naibalik ang dating tradisyon sa palasyo at masaya siyang makita ang kasiyahan at ngiti sa mga batang dumalo sa Christmas party.

“This is a very very happy day for me dahil tradisyon ito dati pa, dito sa palasyo. Gumagawa kami ng children’s party ‘pag Pasko para naman lahat nakasiguro tayo, lahat ng kabataan sa buong Pi¬lipinas ay mayroong Pasko, at merong konting party, may konting gift-giving, may pangulo.

Sinabi ng pangulo na ipinagpatuloy lamang nito ang tradis¬yon na sinimulan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand ‘Macoy’ Marcos Sr. noong panahon nito, at noon aniya ay sumasali rin ito sa mga palaro kasama ang ibang mga bata.

“Diyan ‘yong noong mga magician. Wala pang inflatables, mga kainan lang, games. I’m just continuing the tradition that was begun in my father’s time, It was the funnest day, all the kids would come… nakikilaro din ako noon,” dagdag ng pangulo.

Biniro pa ng presidente ang mga bata na makinig sa kanyang talumpati dahil bibigyan ng quiz ang mga ito pagkatapos ng kanyang speech.

“Mag-i-speech ako makinig kayo ha, kailangan makinig kayo dahil pagkatapos ng speech ko may quiz,” ang biro ng pangulo.

Hindi lang aniya sa Malacañang mayroong Christmas party para sa mga bata kundi sa 40 mga lugar sa Pilipinas para matiyak na mapasaya ang kabataan ngayong kapaskuhan.

Bukod sa mga ipinamigay na regalo ay masayang naglaro ang mga batang dumalo sa gift-giving sa Malacañang. (Aileen Taliping)