Panggagaya ni Anne kay Gigi mabenta sa YouTube

Kinagigiliwan ng madlang pipol ang bagong segment ng “It’s Showtime” na “Kantambayan” kung saan kumakanta ang hosts nito na tila nasa isang videoke.

Umabot na nga sa higit 600,000 view ang bersyon ni Anne Curtis ng “Bakit Nga Ba Mahal Kita” sa YouTube. Sa naturang video, game na game si Anne sa requests ni Vice na ulit-ulitin ang matataas na nota ng kanta tulad ng ginawa ni Gigi de Lana.

Kasama niya sa song number sina Kim Chiu, Amy, Perez, Jackie Gonzaga, Karylle.

Para sa mga netizen, sandamakmak na good vibes ang hatid ng segment na ito.

Ayon sa YouTube user na si Vhen Jay Vlogs, “This is the segment I’m requesting for along time. Thanks ‘Its Showtime for this segment.”

Komento naman ng Twitter user na si @abe_casuga, “You made my day dyosa @annecurtissmith. Grabe ang tawa ko e! nakakawala ng pagod. So thank you! P.S. ikaw talaga yung barkada na masarap kasama sa karaoke. Da best!”

“’Yung videoke segment ng showtime pak na pak ! Iba talaga pag same wavelength mga utak ng host at kasama sa show hahahaha. Hindi nauubusan ng pasabog!” saad ni @altcristyfermin. (Rb Sermino)