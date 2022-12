Mga permanenteng evacuation center napapanahon na!

Sa ating nakaraang kolum kung saan tinalakay natin ang pagtugon sa climate change, sinabi natin na ang pag-aksyon ay kailangang ngayon na.

At napapanahon na rin na sabayan natin ito ng agarang pagtugon sa lagi na lamang nating nagiging problema—ang paglikas ng ating mga kapus-palad na kababayan tuwing may sakuna o kalamidad na dumarating—napapanahon nang magkaroon na rin tayo ng mga permanenteng evacuation center para sa kanila.

Noon pa po natin itinutulak itong pagkakaroon ng mga evacuation center ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin tayo nito. Patuloy pa rin nating ginagamit ang mga eskuwelahan, covered courts at mga multi-purpose halls na minsan pang naging biktima ng bandalismo at kalat dahil sa ilang pasaway na evacuees.

Sa pagbabalik klase sa mga eskwelahan sa buong bansa bilang bahagi ng post-pandemic ‘new normal’ scenario, mas lalong kinakailangan umaksyon na ang national government at ang local government units (LGUs) sa pagkakaroon ng mga evacuation center sa kanikanilang lugar para sa dagliang pagkupkop sa mga evacuees na tinamaan ng sakuna para di na maistorbo pa ang mga mag-aaral sa paggamit sa kanilang mga paaralan.

Sa bawat nagaganap na kalamidad ay muli’t muli nating napapatunayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ma evacuation center.

Pero eto na nga, mukhang magkakaroon na ng solusyon ang matagal ng problemang ito ng ating mga kababayang nasasalanta ng sakuna gaya ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, sunog at kung anu-ano pa.

Ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na aralin ito at mismong si Speaker Martin Romualdez ay may isinusulong na panukalang batas na gaya ng ating hangarin na makapagtayo ng mga evacuation center sa bawat bayan natin sa buong bansa.

Kaya naman ating hinihiling na maisama na rin itong evacuation bill sa mga priority bills ng Kongreso.

Meron pong 30 common legislative agenda (CLA) na napagkasunduan sa unang Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting na ipinatawag ni Pangulong Marcos noong Oktubre 10. At sa tingin ko, malaki ang tsansa na maipasa ito dahil isa nga sa nagsusulong ng kaparehong panukala ay mismong si Speaker Martin.

Umaasa po tayo na mako-consolidate ang panukala ni Speaker Martin sa House Bill (HB) 1091 na atin namang isinusulong kasama ng mga kababayang mambabatas na sina Representatives Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VIII.

Sa atin pong panukala ay isusulong ang pagtatayo ng evacuation center sa bawat munisipalidad sa buong bansa.

Inuumpisahan na po ang deliberasyon ng House Subcommittee on Disaster Preparedness para pagsamasamahin ang ating HB 1091 at 25 pang bills na lahat ay nagmumungkahing magtayo ng government shelters para sa taumbayan na kailangang lumikas kapag may kalamidad o anumang uri ng sakua.

Kitang-kita po naman natin ang pangangailangan ng bansa para sa ganitong masisilungan dahil paborito tayong dalawin ng mga bagyo, lindol, may mga bulkan na pumuputok, at iba-iba pang kaganapan.

Kailangan po talagang may mga nakatalaga tayong lugar na awtomatiko nang pupuntahan ng mga nangangailangan nating kababayan kapag sila’y lumilikas.

Sa isang situation briefing noong Septyembre, inatasan ni Pangulong Marcos si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na magsagawa na ng pag-aaral sa proposal na magtayo ng mga permanenteng evacuation center sa bawat munisipalidad sa buong bansa.

Alam nyo po ba, ayon sa datos ng DSWD, na as of Dec. 2 ay meron pang 2,848 pamilya o 11,857 indibidwal na patuloy na nakatira sa 78 evacuation center nationwide dahil nawasak ng bagyong “Paeng” ang kanilang mga tirahan.

Bukod pa ito sa 9,801 dislocated families o 48,773 kataong pinili namang makitira na lamang sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Si “Paeng” po ay nag-iwan ng 74,082 totally at partially damaged houses sa iba’t ibang bahagi ng bansa na sinalanta nito.

Ang pagtatayo po ng permanenteng evacuation center ay kailangang maging prayoridad ng kongreso, lalo pa at di pa rin natutupad ang mga ipinangakong tulong mula sa mga mayayamang bansa para matugunan ang problema na basawan ang carbon footprints—at ito ay para sa kapakanan ng mga bansang gaya ng Pilipinas na may kahinaan laban sa patuloy na pagtaas ng temperature sa mundo—at ang malalakas na pagbuhos ng ulan dulot ay matinding pagbaha at iba pang pabago-bagong kundisyon sa klima ay patuloy na mararanasan pa din.

Kaya nga napuri natin si Pangulong Marcos dahil sa kaniyang pagiging kampeon sa climate justice sa mga pandaigdigang pakikipag-ugnayan niya mula pa sa New York noong Septyembre hanggang sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) nitong nakaraang buwan.

Kung kaya’t ang ating mahal na Pangulo “has the moral high ground to champion climate action for all developing states that are reeling from the largely unbridled pollution caused mainly by the world’s richest countries like the US (United States) and China, given that he is President of our country that is regarded as one of the nations, if not the No. 1 nation, most vulnerable to worsening climate change hazards like killer typhoons, flash floods and prolonged dry spells.”

Sa isinagawang pag-aaral ng Asian Development Bank (ADB) at Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) nasa 49.3% ng populasyon o isa sa bawat dalawang Pilipino ang naapektuhan ng iba’t ibang kalamidad mula 2010 hanggang 2021.

Kung magkakaroon po tayo ng mga permanenteng evacuation center, mas madaling makakamit ng gobyerno ang target na zero-casualty sa disaster risk management dahil may tukoy nang lugar na matutuluyan ang mga kababayan natin kaya maaga pa lamang ay makaka-full blast na ang mga opisyales natin sa preemptive evacuation lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at tabing-dagat at sa kabundukan.

Hindi naman sa pagyayabang, sa amin po sa CamSur, sa pangunguna ni Gov. Luigi Villafuerte, at sa tulong ng ating hardworking officials at volunteers, ay zero casualty po sa aming probinsya sa hambalos ng bagyong ‘Paeng.’

Ito ay dahil Oct. 25 pa lamang ay nag-issue na si Gov. Luigi ng memo na RED ALERT status kung kaya’t naagapan ang paglikas ng aming mga kababayan. Sa pamumuno ni Gov. Luigi ay nakapaglikas ng may 15,000 pamilya o mahigit 80,000 indibidwal sa pakikipagugnayan namin sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno hanggang sa barangay at municipal disaster councils.

Naniniwala rin kami na kung makikita ng mga kababayan natin na maayos ang magiging kalagayan nila kapag meron na tayong naipatayong permanenteng evacuation center ay wala nang dahilan para ayawan nila ang paglikas. May pagkakataon kasing kailangan pang puwersahin ang mga kababayan natin sa paglikas dahil alam nilang magmumukha lamang silang kawawa pagdating sa mga pansamantalang evacuation center tulad ng mga tent, covered courts at mga eskuwelahan.

Ito pong ipinaglalaban natin ay para sa kapakanan at kapakinabangan ng ating mga kababayan saan mang panig