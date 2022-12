Mga nagpositibo sa NCR lumobo

Malakas pa rin ang hawaan ng COVID 19 sa National Capital Region (NCR) kaya mahalagang panatilihin ang pag-iingat at pagsunod sa minimum health protocols.

Ito ang inihayag ni OCTA Research fellow Dr. Butch Ong sa harap ng nananatiling banta ng COVID19 sa bansa lalo na ang pagpasok ng COVID sub-variant gaya ng BQ.1

Ayon kay Ong bagamat nagluwag na sa mga paghihigpit laban sa COVID19, dapat isaisip na nananatiling aktibo ang pandemic sa buong mundo kaya magsuot pa rin ng face mask lalo na sa mga matataong lugar.

“As we now enjoy a more relaxed policy on pandemic restrictions, we must also be aware that the pandemic is still active around the world. This holiday season, let us keep our families safe by wearing our masks in crowded and enclosed places with poor ventilation,” ani Dr.Ong.

Patuloy aniyang tumataas ang kontaminasyon ng COVID19 sa NCR mula sa dating 200+ noong Nobyembre at ngayon ay nasa mahigit 400 na kada araw, kung saan naitala sa 1.11 ang reproduction number ng mga tinatamaan ng COVID19.

“The number of new cases has been increasing in NCR from 200+ in November to 400+ currently. The reproduction number in NCR is also at 1.11 which indiicate active transmission in the community,” dagdag ni Dr.Ong.

Gayunman, mababa aniya ang naitalang numero sa labas ng Metro Manila, at mababa rin ang naitalang COVID cases sa Davao na magandang development sa ginagawang pagharap sa problema sa COVID19. (Aileen Taliping)