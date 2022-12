Mark Louie Sangalang, Letran Knights abot-kamay ang titulo

Laro sa Linggo, Dec. 11 (Araneta Coliseum, QC)

3 pm – Sant Benilde vs Letran

NAGBAON si Mark Louie Sangalang ng 24 points at 10 rebounds upang tagpasin ng Letran Knights ang Saint Benilde Blazers, 81-75, sa best-of-3 Finals Game 1 at lumapit sa three-peat championship ng 98th National Collegiate Athletic Association seniors basketball tourney Linggo ng gabi sa Araneta Coliseum.

Sumaklolo si King Caralipio ng 16 markers at may mahalaga rin si Kurt Reyson na 13 points para sa CSJL na maaring walisin ang series pagtalbog ng Game 3 sa Linggo sa nasabing Quezon City playing-venue pa rin.

Dehins NAMAN naisalba ni presumptive Most Valuable Player Will Gozum ang Blazers sa kinayod na 18 points, 11 rebounds, at 2 assists. Gayundin ng 18 INISKOR ni Miggy Corteza.

May tsansa uli ang defending back-to-back titlist na maka-three-peat makaraan noong 1982-1984 sa pangunguna ni legendary Avelino ‘Samboy’ Lim Jr.

Ang iskor

Letran 81 – Sangalang 24, Caralipio 16, Reyson 13, Paraiso 9, Yu 7, Javillonar 5, Olivario 4, Santos 2, Go 1, Tolentino 0, Monje 0, Ariar 0.

CSB 75 – Gozum 18, Corteza 18, Sangco 10, Nayve 9, Marcos 7, Pasturan 4, Oczon 3, Cullar 2, Carlos 2, Lepalam 2, Flores 0, Sumabat 0.

Quarters: 25-21, 52-50, 66-67, 81-75. (Gerard Arce)