Marcos, Duterte, mga gabinete mataas approval, trust rating

Nakatanggap ng mataas na “approval” at “trust” ratings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bise Presidente Sara Duterte sa isang nationwide survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation, Inc. (RPMD).

Ang “Boses ng Bayan” survey ng RPMD, na isinagawa mula Nobyembre 27 hanggang Disyembre 2, ay nagsiwalat na 83% ng mga respondent ay nasiyahan sa pagganap ng trabaho ni Pangulong Marcos. Walumpu’t isang porsyento ng mga nasuri ang nagpahayag ng pagsang-ayon kay Bise Presidente Duterte, na nagsisilbi rin bilang Education Secretary. Karamihan sa mga respondent ay nagbigay din ng mataas na trust rating sa dalawa, kung saan 87% ng mga respondent ang nagpahayag ng tiwala kay Duterte at 87% kay Marcos.

Ang pagganap at kredibilidad ng parehong mga opisyal ay binigyan ng mataas na rating sa lahat ng rehiyon at socioeconomic classes. Ang mga detalye ng satisfaction rating ni Marcos ay nagresulta sa pagiging pinakamataas sa Mindanao na may 87% at pinakamababa sa Metro Manila na may 73%. Habang ang satisfaction rating ni Duterte ay naglalarawan ng pinakamataas sa Mindanao na may 98% at pinakamababa sa rehiyon ng Luzon na may 70%.

Si Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, ay nag-ulat na si Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr. ay nangunguna sa ranggo na may pinakamataas na pag-apruba ng 78% at 83% trust rating sa mga Cabinet secretaries. Sinundan ni Secretary Ivan John Uy ng Department of Information and Communications (DICT) na may approval na 74% at 89% trust rating, Secretary Amenah Pangandaman ng Department of Budget and Management (DBM) na may 73% approval at 67% trust rating, Si Secretary Susan Ople ng Department of Migrant Workers (DMW) na may 71% approval at 68% trust rating, Secretary Christina Garcia-Frasco ng Department of Tourism (DOT) na may 70% approval rating at 65% trust rating sa ikalimang pwesto.

Pang-anim naman si Secretary Enrique Manalo ng Department of Foreign Affairs (DFA) na may 67% approval at 63% trust rating. Sinundan ni Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social and Welfare Development (DSWD) na may 65% approval at 70% trust rating. Ika-8 puwesto si Secretary Jaime Bautista ng Department of Transportation (DOTr) na may 63% na pag-apruba at 60% na trust rating. Si Secretary Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry (DTI) sa ika-9 na posisyon na may 61% na pag-apruba at 58% na trust rating. Sa huling pwesto, ika-10 katayuan, ay si dating Justice Secretary, ngayon ay Solicitor General Menardo Guevarra, na may 58% na pag-apruba at 65% na trust rating.

Sinasaklaw din ng survey ng RPMD ang trust at performance ratings ng iba pang matataas na opisyal ng gobyerno; Itinatag ni Senate President Migz Zubiri ang 56% approval at 59% trust rating. Nakakuha si House Speaker Martin Romualdez ng 53% approval at 55% trust rating. Nakakuha si Chief Justice Alexander Gesmundo ng mababang marka ng kamalayan na 68% at mababang marka ng pag-apruba na 32%.

Ang RPMD “Boses ng Bayan” nationwide survey, na may margin of error na +/- one percent, ay non-commission at isinagawa nang independyente gamit ang face-to-face interviews ng 5,000 adults bilang respondents.